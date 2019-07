Hannover

Wer hat Elfi gestohlen? Der kleine Spitz-Mops-Mix wurde am 22. Juni in der Georgstraße in Hannover vor der Douglas-Filiale von einem unbekannten Mädchen abgeleint und mitgenommen. Seitdem fehlt von dem Hund jede Spur.

Gegen 15.30 Uhr beobachteten Zeugen an dem besagten Samstag, wie ein schätzungsweise 11- bis 14-jähriges Mädchen die kleine Elfi ableinte und mit ihr kurzerhand in Richtung Kröpcke verschwand. Offenbar war nicht sofort ersichtlich, dass der Hund gerade gestohlen wird. Jedenfalls griff niemand ein. Umso größer war der Schock bei Elfis Frauchen, als sie nach Verlassen des Geschäfts bemerkte, dass ihr Hund verschwunden war. Mit Hilfe eines Fährtenspürhundes suchte sie noch nach dem einjährigen Tier. An einem Parkhaus in der Schmiedestraße verlief sich jedoch die Spur.

Suche mit Spürhund erfolglos

Die Polizei hofft nun auf Hinweise, die zum Aufenthaltsort des Hundes führen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0511/1092815 zu melden.

Von api