Hannover

Die Kosten für Straßenreinigung sollen sinken, zumindest in 16 Straßen und vor allem in Linden. Das sieht ein neues Konzept des kommunalen Entsorgungsunternehmens Aha vor, das am Mittwoch dem Finanzausschuss des Rates vorgelegt wurde. CDU und FDP erbaten sich Beratungsbedarf und vertagten die Entscheidung. Diskutiert wurde daher nicht über das Papier. Zugleich sparen Liberale und Christdemokraten am Rande der Sitzung nicht mit Kritik. „Das ist kein schlüssiges Konzept“, sagt der neue CDU-Fraktionschef Felix Semper.

Weniger Kosten für Grüne Parteizentrale

Auch die FDP ist verärgert. „Es ist schon erstaunlich, dass gerade die grünen Hochburgen in Linden und Limmer zurückgestuft werden – was finanziell kaum Auswirkungen hat und bestenfalls als Geste gegenüber den dortigen Wählerinnen und Wählern gewertet werden kann“, teilt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke mit.

Bemerkenswert sei ebenfalls, dass die Straße vor der Parteizentrale der Grünen, der Senior-Blumenberg-Gang, als einzige Straße in der City nun weniger häufig gesäubert werden soll, sodass dort die Kosten sinken. „Das ist doch ein reichlich merkwürdiger Zufall“, findet Engelke.

Proteste von Anwohnern gegen erhöhte Reinigungsintervalle

Der ursprüngliche Entwurf für die Straßenreinigung, der vor einem Jahr vom Rat beschlossen wurde, bewirkte, dass auf manchen Hauptverkehrsstraße, aber auch in Linden die Kosten für Anwohner besonders stark stiegen. Das lag daran, dass Aha die Reinigungsintervalle zum Teil deutlich hochfuhr. Im Szeneviertel Linden, wo häufig Party gefeiert werden, sammele sich besonders viel Müll an – dem müsse man entgegenwirken, hieß es zur Begründung.

Es folgte ein Sturm der Entrüstung von Anwohnern. Der Immobilieneigentümerverband Haus & Grund reichte etliche Klagen beim Verwaltungsgericht ein. Aha versprach, sich die Straßen noch einmal anzuschauen und die Putzhäufigkeit neu zu bewerten.

Mehr Putzen auf Hauptverkehrsstraßen wegen Feinstaub

Auf 16 Straßen sollen die Kehrmaschinen jetzt seltener herumkurven, vor allem in Linden. Auf den Hauptverkehrsstraßen hält Aha aber weiterhin an hohen Putzintervallen fest. „Der stetige Fahrverkehr und vor allem Lastverkehr, der in den betroffenen Hauptverkehrsstraßen häufig auftritt, wirbelt Feinstaub und Mikroplastik immer wieder auf“, heißt es im neuen Aha-Entwurf zur Begründung. Die eingeatmeten Partikel könnten erhebliche Gesundheitsschäden verursachen.

CDU: Aha legt sich Argumente nach Belieben zurecht

Die CDU hält die Begründung für „Humbug. Wir hätten uns die Umweltzone sparen können, wenn man durch häufiges Putzen Feinstaub eindämmen könnte“, sagt CDU-Mann Semper. Aha lege sich die Argumente nach Belieben zurecht.

Zudem bleibe rätselhaft, warum ausgerechnet in Linden, wo derzeit gewalttätige Auseinandersetzungen unter Partygängern Schlagzeilen machen, die Reinigungsintervalle zurückgefahren werden sollen. „Wir haben noch viele Fragen und pochen weiterhin auf die Privilegierung bestimmter Straßen“, sagt Semper.

Damit meint er, dass in besonders belasteten Straßen die Reinigungskosten für Anwohner gedeckelt werden sollten. Der Rat hatte die Privilegierung vor einiger Zeit mit rot-grün-gelber Mehrheit abgeschafft.

Von Andreas Schinkel