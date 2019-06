Hannover

Gemütlich wuseln sie auf dem Rasen, picken hier, picken dort. Dann bemerken die Hühner den schlaksigen, grauhaarigen Mann, es wird wuseliger, die Aufregung steigt. Die Tiere wissen was jetzt kommt – ihr Herrchen, und zwar mit Futter! „Kommt meinen kleinen Hühner“, ruft Thomas Weiss (59), im Arm hält er eine Kiste mit Weintrauben, Reis und Salat. Und sie kommen, besser gesagt, sie rennen. Und ertragen es tapfer, wenn sie in der Hektik Flügelschläge oder Rempeleien einstecken müssen.

Trend: Es gibt immer mehr Hühner-Vermieter

Thomas Weiss verteilt das Futter – „und schon sind sie ruhig“, sagt der Mann und lacht. Seine Hühner bestimmen mittlerweile das Leben des Mannes, der immer noch als Handelsvertreter arbeitet: Er hegt und pflegt sie, lernt alles über sie. Und er verleiht sie, weil er mit ihnen auch Geld verdient. Vor anderthalb Jahren hat der 59-Jährigen einen Zeitungsartikel über Hühnervermieter in Südhessen gelesen, war sofort begeistert von der Idee. Weiss informierte sich bei dem Mann, der seine Tiere seit 2013 verleiht, befragte einen weiteren Unternehmer aus Achim bei Bremen.

(FAST) JEDEN TAG EIN EI: Die gelegten Eier dürfen „Hanno Huhn“-Kunden natürlich behalten. Quelle: Michael Wallmüller

Nach der Genehmigung des Projektes verteilt Weiss Flyer bei Kaufleuten und bei Tierärzten, eine Instagramseite ist in Planung, zum Jahreswechsel hat er eine Homepage erstellt. Seitdem ist das Interesse an den Miethühner nicht mehr zu stoppen: 60 Hühner – allesamt braune Rhodeländer und schwarze Sussex mit weißen Federn – sind in Weiss’ Besitz, bis zum nächsten Sommer sollen es noch mehr werden.

Kinder lernen, „sich um Lebewesen zu kümmern“

Als die NP ihn besucht, bereitet er gerade den Transport von fünf Tieren in eine Behinderteneinrichtung vor. Das Knowhow seines Jobs als Handelsvertreter kann er für sein Hühner-Geschäft zwar gut gebrauchen, „aber es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, mit der Industrie zu dealen. Da herrscht einfach ein anderes Klima als in den Kitas.“

VERTRAUTES VERHÄLTNIS: Thomas Weiss hält und vermietet 60 Hühner. Quelle: Michael Wallmüller

Wenn Weiss das Paket – fünf Hühner, ein Haus mit Dämmerungssensor für die Tür, Zaun, Futter und Equipment – verleiht, dann Minimum für 14 Tage, „denn erst am Ende der ersten Woche sind alle miteinander warm geworden.“ Weiss’ System ist auf die Verantwortung der Menschen ausgelegt, funktioniert aber in Teilen auch autark, damit die Tiere auch nachts und am Wochenende adäquat versorgt sind.

„ Hanno Hühner“ lernen Gras und und Himmel kennen

DIE UNTERKUNFT: Die Hühnerhütte hat ein Tor mit Dämmerungssensor – es öffnet und schließt automatisch. Quelle: Michael Wallmüller

Diese Hühner separiert er zwei bis vier Wochen, schaut fünf- bis zehnmal am Tag nach ihnen. Die Rassen orientieren sich an Menschen, „aber ich vertiefe das noch. Dann fressen sie lieber aus der Hand als aus dem Gras.“ Die zweite Lektion erhalten die Neulinge dann bei den Alteingesessenen, ehe sie schließlich für 89 Euro die Woche ausgeliehen werden – die Eier, die sie legen inklusive, im Jahr sind es um die 180 pro Huhn. Übrigens: Alle Hühner sterben natürlichen Todes, Weiss schlachtet keines.

Der 59-Jährige mag die zwei Eier am Tag, die er am liebsten morgens als Omelett verputzt. Er mag auch sein Hühnerimperium: „Ich tue nicht nur das gern, was mir Freude macht“, betont er, „ich freue mich auch, wenn andere Freude daran haben.“ Und das glauben wir auch – ganz ohne Gegacker!

Thomas Weiss kann man unter Telefon 0176/50568340 oder über seine Homepage kontaktieren.

Von Mirjana Cvjetkovic