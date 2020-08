Hannover

Noch immer gilt das Betretungsverbot fürs einstige Maritim-Grandhotel. Wann die Sanierungsarbeiten weiterlaufen können, ist offen. „Der Investor oder der Generalunternehmer müssen mit uns reden“, sagt Ulrich Leimeister vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt.

Die Überwachungsbehörde hatte ein Betretungsverbot für den Bau am Friedrichswall verfügt. Dabei ging es weniger darum, dass die Arbeiter keine Schutzausrüstung trugen. „Wir haben festgestellt, dass ein Großteil der Zwischenwände ohne unsere Zustimmung entfernt wurde“, so Leimeister.

Entkernung muss abgestimmt sein

Ein 160-seitiges Schadstoffkataster listet auf, wo überall Asbest, PCB, PAK und andere gesundheitsgefährdende Stoffe verbaut worden sind. Jeder Schritt zur Entkernung müsste abgestimmt werden, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Nach NP-Informationen haben die Arbeiter keine Schutzausrüstung getragen (auch das hätte vorab geregelt sein müssen) und teilweise nicht mal Handschuhe.

Das einstige Maritim gehört seit 2015 einer Tochter der Berliner Intown, die wiederum in der Lianeo-Gruppe aufgegangen ist. Sprecher Robert Döring versichert auf NP-Anfrage: „Bereits am Freitag hat der Generalunternehmer Manufortis einen Gutachter beauftragt, der am gleichen Tag entsprechende Untersuchungen durchgeführt hat. Derzeit warten wir auf das Ergebnis dieser Untersuchung.“

„Arbeit mit Hochdruck“

Offenbar bezieht sich das aber nur auf die ebenfalls stillgelegte Tiefgarage. Döring weiter: „Manufortis arbeitet mit Hochdruck daran, die Brandmeldeanlage der Tiefgarage unter Beachtung sämtlicher behördlicher Auflagen in Betrieb setzen zu können.“

