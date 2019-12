„Licht statt Lampe“: Stadt will Hotelprojekt weiter verhindern

Hannover

Der Streit geht weiter: Im Gegensatz zum Boxhotel-Urteil (da hatte das Verwaltungsgericht entschieden: Baugenehmigung ist zu erteilen) ist die Stadt Hannover gegen die Umbaupläne von Gastronom Andreas Wienecke für seinen Thüringer Hof in der Osterstraße in Berufung gegangen. Auch hier geht es darum, dass es für Übernachtungsgäste Zimmer ohne Fenster geben soll – was dem hiesigen Baudezernat nicht gefällt.

Angriff auf das Gericht

In der Begründung ihres Berufungsantrags äußert die Stadt Hannover ihrer Sicht nach „erhebliche Zweifel an der Richtigkeit“ des Verwaltungsgerichtsurteils und attestiert ihm „fehlerhafte Auslegung“ bestehender Baurechtsnormen. Abgesehen von der (hier eher formalen) Brandschutzfrage wird erneut das Konzept einiger fensterloser Zimmer angegriffen. Letzteres sei „keine innovative Geschäftsidee“, sondern „eine konstruierte Nutzung“ um „das Fenstererfordernis zu umgehen“, damit etwa auch Kellerräume als Aufenthaltsräume nutzen zu können – was ebenfalls nicht im Sinne der Bauordnung sei.

KÄMPFER: Hotelbetreiber Andreas Wienecke (links) und Oliver Blume -biede setzen auf fensterlose Zimmer, haben vor Gericht in erster Instanz gewonnen. Quelle: E-Mail-HAZ

Stadt fordert: Licht statt Lampe!

Auch wird bezweifelt, ob alle Gäste freiwillig entscheiden könnten, ob und wie lange sie in fensterlosen, nur mit Kunstlicht erhellten Zimmern bleiben wollten – mit Verweis auf möglichen Zwang durch Arbeitgeber bei „Monteuren, Hilfsarbeitern oder Messereisenden“ , dies im Zusammenspiel mit oft gemachten Vorgaben, „möglichst günstig“ zu buchen. Überhaupt, so heißt es wörtlich in dem Schreiben an das Oberverwaltungsgericht, sei „der Mensch zum Licht geboren, nicht zur Lampe“.

Plan für Hotelneubau: nicht so einfach

Länger als gedacht muss Blume auch auf den geplanten Hotelerweiterungsbau an seinem Stammsitz in Wülfel warten: „Die Angebotseinholung erweist sich als schwieriger, wie gedacht: Die Baubranche hat gut zu tun … Und wir suchen Firmen, die das in Modulbauweise bewerkstelligen können, denn wir brauchen eine sehr saubere Baustelle wegen unseres Publikumsverkehrs von Hotel und Kongresszentrum.“ Er hofft, dass es Anfang des kommenden Jahres soweit sein wird und er dann den Bauantrag einreichen kann.

PLANSPIEL So soll der Hotelneubau von Wienecke in Wülfel mal aussehen. Quelle: Wienecke

... und dann noch die Baugenehmigung

Wann Blume dann den Bau wirklich starten kann, hängt dann wieder von der Baubehörde ab. „So ein Neubau ist eigentlich kein Hexenwerk“, sagt der Hotelier, „Wir bauen quasi nur ein Bettenhaus, das sind nur 51 Module.“ Doch wie viele andere Bauwillige hat er keine so guten Erfahrungen in Hannover gemacht und ist daher skeptisch: „Vielleicht – wenn man ehrlich ist – wird es 2021.“ Läuft der Bau, dann soll es schnell gehen und das „Bettenhaus“ binnen sechs Monaten fertig sein.

Von Ralph Hübner