„Boxhotel“: Übernachten ohne Fenster sehr gefragt

Hannover

Schlafen in der fensterlosen Box – was Hannovers Bauverwaltung verhindern wollte, ist dank Verwaltungsgerichtsurteil doch möglich geworden: Unternehmer Oliver Blume (54) hat sei Hotelkonzept nun auch in der Landeshauptstadt realisiert und hier sein zweites „ Boxhotel“ eröffnet. Und das kommt anscheinend an.

Das zur Messe Agritechnica am 10. November eröffnete 210-Betten-Hotel werde „super angenommen, wir liegen stark über den Erwartungen“, sagt Blume. „Wir hatten in Göttingen nach der Eröffnung 30 bis 40 Prozent Auslastung. Das war fulminant. In Hannover sind es bislang 60 Prozent – das ist für den ersten Monat schon Wahnsinn!“ Angesichts der sehr kurzen Vorlaufzeit und nicht gerade besucherstarken Jahresendzeit (weniger Touristen, keine Messen) ist der Hotelier da für die Zukunft sehr zuversichtlich.

Renditeaussicht lockt Investoren

ÜBERNACHTEN IN DER BOX: Oliver Blume in einem der Schlafräume. Unten und oben ein Bett, dazu oben die Duschkabine und ein Wandfoto statt Fenster. Quelle: Petrow

In Göttingen – wo das gleiche Baurecht wie in Hannover gilt – hatte Blume im Mai 2017 sein erstes Boxhotel eröffnet. Er könnte inzwischen „100 Boxhotels aufmachen“, sagt der umtriebige Unternehmer (gründete einst auch die Easy-Apotheken-Kette). „Alle großen Investmentgesellschaften sind hinter mir her, wollen einsteigen.“ Klar: Das Konzept ist attraktiv, verspricht schnelle Rendite: Während andere Hotelprojekte jahrelange Planungs- und Umsetzungsphasen haben, schafft Blume es, nach erteilter Baugenehmigung ein Boxhotel binnen drei bis vier Monaten fertigzustellen – er braucht ja keine Grundstücke und Neubauten, er zieht einfach in vorhandene Gebäude. So wie in Hannover in der Herschelstraße 19 Ecke Nikolaistraße nahe des Astor-Kinos: Dort war früher mal ein Labor drin. Solche Flächen gebe es in den Städten „zuhauf“, oft in sehr guter Innenstadtlage. Und jetzt, wo sich etwa die Kaufhauslandschaft weiter ändern und schrumpfen wird - siehe etwa die Karstadt-Kaufhof-Gruppe und deren geplante Übernahme von Sport-Scheck - böten sich weitere Gelegenheiten.

Bauamt Hannover ? Oh je!

Blume will trotzdem „nur drei bis fünf pro Jahr“ eröffnen – noch diesen Monat erwartet er für Leipzig die Baugenehmigung, weitere der schlichten Hotels sollen in Hamburg, Bremen, Kassel entstehen. Die Genehmigung sei nun einfacher geworden: „Da hilft das Urteil aus Hannover.“ Dennoch schwillt ihm sozusagen noch der Kamm, denkt er an den Zoff mit dem Rathaus hier. „Das hat viel Zeit und Energie gekostet und ich habe dadurch weit über eine halbe Million Euro verloren!“ Gut eineinhalb Jahre hat der Investor sich für den Standort Hannover gequält und gekämpft – und dafür kürzlich gar einen Preis erhalten: Den mit 50.000 Euro dotierten „Werner-Bonhoff-Preis-wider-den-§§-Dschungel“, den die gleichnamige Stiftung in Berlin seit 2006 vergibt, und zwar an „unternehmerische Menschen, die Bürokratismus nicht einfach hinnehmen und damit Verbesserungen ,von unten nach oben‘ anregen“.

Gegen die Gewohnheit

WILDER STILMIX: Eingangsbereich des fensterlosen Boxhotel in Hannover. Der Macher musste sich per Gericht die Baugenehmigung erstreiten. Und jetzt läuft das Geschäft gut. Quelle: Petrow

Wer das hannoversche Boxhotel betritt, wird womöglich überrascht sein – der Empfangsbereich entspricht nicht dem üblichen Hotel-Klischee: keine Rezeption oder Theke, stattdessen rechts ein länglicher, schmaler Gastrotisch mit hohen Hockern, im Eck eine etwas barock gestaltete Wanddekotapete mit flackernder Kaminfeueranmutung, davor Chippendale-Sessel am Biedermeiertisch. Daneben eine mehrstufige Empore mit Kissen zum Sitzen, dazu bunte Folien an den Fenstern und links eine Wand voller Graffiti. Ein wilder Mix, irgendwie angenehm – und getreu Blumes Passion, gerne mal gegen den Strich und strikte Stilvorgaben oder das Gewohnte zu denken und zu handeln und durch „unerwartete Stilbrüche die Erwartungshaltung zu löschen“.

Sparsam wie kein anderes Hotel?

SPITZE ECKE: Im hannoverschen Boxhotel findet sich auch ein Arbeitsraum für Notebook-Nutzer. Quelle: Petrow

Das Boxhotel in Hannover mit seinen 104 Zimmern sei übrigens das mit der wohl geringsten Energieaufnahme weltweit: vergleichbare drei-Sterne-Häuser belegten für die Bettenzahl laut Blume etwa 7000 Quadratmeter, während es hier nur gut 1000 seien. Das reduziere die Heizkosten, dazu sei die Beleuchtung voll auf energiearmer LED-Technik aufgebaut, seien besonders wassersparende Armaturen installiert und die Boxen – nachhaltig! – komplett aus Holz zusammengesteckt. Unterm Strich „brauchen wir nur etwa ein Zehntel der Energie eines normalen Hotels“, erklärt der Macher.

Das Prinzip der „Box“

Das mit der „Box“, also ,Schachtel’, ist an dem neuen Hotelkonzept wörtlich gemeint: Mit 1,5 mal 2,75 Meter bietet Boxhotel gerade mal 4,1 Quadratmeter, dazu eine Höhe von knapp 3,6 Meter. Die Single-Box (nur wenige je Standort) ist etwas niedriger, hat nur ein Waschbecken und kostet 24,99 Euro je Nacht. Ausnahme Hannover: Hier hat jede Box eine Dusche! Die Standard-Box kostet 29,99 Euro (eine zweite Person zahlt 7,99 Euro obendrauf) und bietet quasi zwei Etagen, die eingebaute Dusche erreicht man über eine kurze Treppe.

SCHLAFSCHACHTEL: Das Boxhotel-Zimmer bietet unterm Bett Platz für Gepäck, misst insgesamt aber nicht mehr als 4,1 Quadratmeter – dafür sind es zwei Etagen und die gefilterte Frischluft von draußen kommt aus der Decke. Quelle: Petrow

Alle Boxen sind fensterlos, aber mit Frischluftversprechen: Pro Tag sollen durch jede Box eine Million Liter gefilterte, also sehr saubere Luft strömen. Damit dürfte die Luft drinnen besser sein als das, was in der Stadt so durchs Fenster kommt. Kaffee, Tee und Wasser sind frei, Snack-Automaten stehen für den kleinen Hunger bereit, eigene Parkplätze gibt es nicht. Und alles ist digital zu managen – von der Buchung bis zum Zugang. Gebucht wird per App „Hotelbird“ – sie ist die Rezeption und bietet über Bluetooth-Funk per Handy Zugang zu Hotel und Schlafbox – plus Tipps gegen Langeweile.

In der Regel ist rund um die Uhr jemand anwesend, der auch mal außerhalb der Servicezeit „15 bis 23 Uhr“ bei Fragen weiter hilft, sonst überwiegend für die Sauberkeit im Hotel zuständig ist. „ Reinigung ist das Wichtigste bei uns!“, erklärt Blume.

Von Ralph Hübner