Hannover

Ein Auszubildender von Hannovers einzigem Fünf-Sterne-Hotel, dem Luisenhof in der City, hat am Donnerstag einen Kollegen mit einem Messer bedroht. Die Polizei musste anrücken und den 21-Jährigen vorläufig festnehmen. Der Angegriffene konnte sich im Hotel in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Der Vorfall an der Luisenstraße zwischen Hauptbahnhof und Oper ereignete sich gegen 9.10 Uhr. „Vorausgegangen waren interne Unstimmigkeiten“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann. Weitere Details nennt sie nicht. Nach Informationen dieser Zeitung soll der 21-Jährige allerdings kurz zuvor seine Kündigung erhalten und daraufhin aus Wut zum Messer gegriffen haben.

Luisenhof-Angestellter kann sich Angriff entziehen

Der bedrohte 27-jährige Kollege hatte offenbar gar nichts mit dem Rauswurf zu tun. Er war bloß zur falschen Zeit am falschen Ort im Luisenhof. Ob das Messer aus dem Hotelbestand stammte oder der Azubi es bei sich trug, ist unklar. „Der 27-Jährige konnte sich in den Räumlichkeiten des Hotels der Attacke entziehen“, sagt Bohrmann. Weder der Angestellte noch weiteres Personal oder gar Gäste seien verletzt worden.

Der Luisenhof bestätigt den Zwischenfall auf Anfrage zwar, will sich aber nicht weiter dazu äußern. Die hinzugezogene Polizei nahm den 21-jährigen Angreifer fest, er leistete keinen Widerstand. Für die weiteren Ermittlungen kam der Mann mit zum Revier, anschließend wurde er vorläufig wieder entlassen. Bohrmann: „Es wurden Ermittlungen wegen Bedrohung mit Messer eingeleitet.“

Von Peer Hellerling