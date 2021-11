Hannover

Lediglich drei Landkreise in Niedersachsen liegen noch unter einer Inzidenz von 100. In der Region Hannover haben sich in den vergangenen sieben Tagen sogar 172,8 Menschen pro 100.000 Einwohnende infiziert. Zusätzlich steigt die Hospitalisierungquote des Landes. Inzwischen hat sie den kritischen Wert von 6 überschritten und liegt bei 6,3. Damit könnte in der Region schon ab nächstem Mittwoch Warnstufe 2 greifen.

Geregelt wird das in der neuen Corona-Verordnung des Landes, die seit Mittwoch gilt. Mit Inkrafttreten ist das komplette Land in die Warnstufe 1 gewechselt, flächendeckend gilt nun die 2G-Regel. Ungeimpfte werden also in weiten Teilen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen.

Bald in ganz Niedersachsen Warnstufe 2?

Liegt der Hospitalisierungswert in den kommenden fünf Werktagen weiterhin über dem kritischen Wert von 6, müssen ab nächstem Mittwoch auch Geimpfte und Genesene in der Region mit weiteren Maßnahmen rechnen: Sie müssen einen tagesaktuellen, zertifizierten Schnelltest vorlegen.

Neben der 2G-Plus-Regel wird dann auch die Maskenpflicht verschärft: Eine einfache medizinische Maske genügt nicht mehr, es besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Daneben werden auch die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte verschärft: Statt 25 Menschen dürfen sich nur noch 15 Menschen treffen. Zudem sieht die Verordnung des Landes vor, dass ab Warnstufe 2 auch elektive medizinische Eingriffe in Krankenhäusern beschränkt werden.

Diese Regeln könnten nicht nur das Umland treffen. Ein Sprecher des Sozialministeriums machte am Mittwoch in Hannover deutlich, die Landesregierung gehe davon aus, dass in der nächsten Woche nahezu alle Landkreise in die Warnstufe 2 wechseln. Eine Ausnahme könnten die Landkreise Nienburg und Holzminden und die Stadt Osnabrück bilden – dort liegt die Inzidenz derzeit unter dem kritischen Wert 100.

Von Mandy Sarti