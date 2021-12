Hannover

Man muss sich nur einmal daran zurückerinnern, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie im Winter 2020 auf Niedersachsen und die Region Hannover hatte. Vor einem Jahr gab ausschließlich die Inzidenz den Ausschlag für drohende Verschärfungen des allgemeinen Lebens. Die Neuansteckungsrate allein hat im Winter 2022 keine Auswirkungen mehr.

Zwei von drei Leitindikatoren müssen überschritten sein

Leitindikator zur Beurteilung der Corona-Lage in Niedersachsen ist die landesweite Hospitalisierung, also die Zahl von Krankenhauseinweisungen von Covid-19-Patienten in den vergangenen sieben Tagen. Weitere Indikatoren sind die Sieben-Tage-Inzidenz (je Landkreis/kreisfreier Stadt) sowie die prozentuale Belegung von Intensivbetten mit Corona-Patienten (landesweit). Eine Warnstufe wird erst festgestellt, wenn der Leitindikator „Hospitalisierung“ und mindestens ein weiterer Indikator fünf Werktage lang den Wertebereich der Warnstufe erreicht.

So weit, so gut – aber was gilt im umgekehrten Fall? Am Nikolaustag unterschritt die Hospitalisierungsrate in Niedersachsen erstmals seit dem 29. November wieder den Schwellenwert 6, der ja zusammen mit der Inzidenz die Warnstufe 2 und damit erhebliche Verschärfungen des allgemeinen Lebens ausgelöst hatte. Beginnt die Zählung von fünf Werktagen nun von Neuem?

Zusätzlicher Corona-Test schon bald Geschichte?

Ja! Das Land Niedersachsen stellt zum Aufheben von Warnstufen fest: „Erreicht einer der beiden Indikatoren Hospitalisierung oder Intensivbetten an fünf aufeinander folgenden Werktagen den Wertebereich einer Warnstufe nicht mehr, gibt das Niedersächsische Gesundheitsministerium per Allgemeinverfügung den Tag bekannt, an dem die landesweite Warnstufe aufgehoben wird.“ Was in der Regel ab dem übernächsten Tag nach Ablauf des Fünftagesabschnitt der Fall ist.

Der zusätzliche Corona-Test für geimpfte und genesene Personen beispielsweise beim Restaurant- oder Friseur-Besuch könnte also schon zu Beginn der kommenden Woche wieder der Vergangenheit angehören. In der Theorie auch schon am Sonntag, wenn Hospitalisierungsrate bis Freitag unter 6 bleibt – und die Region Hannover am Samstag die Warnstufe 2 aufhebt.

Von Christoph Hage