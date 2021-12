Corona-Pandemie - Warnstufe 1 rückt näher: Hospitalisierungsrate in Hannover am zweiten Tag in Folge unter 6

Die Hospitalisierungsrate ist am Nikolaustag in Niedersachsen erstmals seit dem 29. November wieder unter den kritischen Schwellenwert 6 gesunken, lag bei 5,9. Am Dienstag liegt sie bei 5,8. Was bedeutet das? Könnte der zusätzliche Corona-Test schon bald Geschichte sein?