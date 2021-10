Hannover

In der Region Hannover gibt es immer noch nicht für alle Kinder zwischen drei und sechs Jahren einen Betreuungsplatz im Kindergarten – und das, obwohl der Rechtsanspruch darauf seit mittlerweile 25 Jahren besteht. Das geht aus dem neuesten Kindertagesstättenbericht des Jugendamts der Region Hannover hervor. Er wurde am Donnerstag im Jugendhilfeausschuss der Region vorgestellt. Die Versorgungsquote in dieser Altersgruppe lag zum Stichtag 1. März 2021 gerade einmal bei 95,8 Prozent und war damit gegenüber dem Vorjahr (95,7 Prozent) fast unverändert. Auch in den Krippen deckt die Kinderbetreuung nicht den Bedarf der Eltern.

Nach jetzigem Stand fehlen im Kita-Jahr 2021/22 bei den Unter-Dreijährigen Kindern 289 Plätze, bei den Über-Dreijährigen sind 419. „Die Kommunen arbeiten mit Hochdruck daran, neue Betreuungsplätze zu schaffen. Trotzdem bleibt es nach wie vor eine große Herausforderung, den wachsenden Betreuungsbedarfen gerecht zu werden. Der anhaltende Fachkräftemangel verstärkt die Situation zusätzlich“, sagte Regionssozialdezernentin Andrea Hanke am Donnerstag.

Prognose: Situation in den Kitas entschärft sich

Auch in Kommunen mit eigenem Jugendamt wie beispielsweise der Landeshauptstadt Hannover ist der größte Mangel an Betreuungsplätzen zur Zeit in der Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen zu beobachten. Allerdings: Speziell bei den Kitaplätzen scheint sich die Situation zu entschärfen. Zum Ende des Kitajahres 2022/23 soll laut Prognose der Regionsverwaltung die Gesamtversorgungsquote auf 102,6 Prozent steigen. Die regionalen Unterschiede in den 16 Regionskommunen sind allerdings sehr groß.

So ist die Situation in den Krippen

Im Bereich der Altersgruppe der Kinder im Krippenalter (Null- bis unter-Dreijährige) hat sich die Gesamt-Versorgungsquote von 38,6 Prozent im Vorjahr (Stichtag 1. März 2021) immerhin auf 40 Prozent gesteigert. Die regionalen Unterschiede in den einzelnen Regionskommunen sind allerdings groß: So lag die Versorgungsquote in Garbsen, der Kommune mit dem schlechtesten Wert, lediglich bei 30,7 Prozent. In Isernhagen dagegen, der Kommune mit der besten Versorgung bei der Kinderbetreuung, lag der Wert bei 57,6 Prozent. Der Grund: Nach Angaben einer Regionssprecherin war in Isernhagen in dieser Altersgruppe ein stärkerer Rückgang der zu versorgenden Kinder zu verzeichnen. In Garbsen dagegen stieg die Zahl der Kinder an.

Auffällige regionale Unterschieden bei der Anzahl der Geburten gab es auch in anderen Kommunen. Zum Teil war sie rückläufig (bis zu 51 Kinder), zum Teil wurden mehr Kinder geboren als im Vorjahr (bis zu 44 Kinder mehr). Entsprechend dieser gegenläufigen Entwicklung haben sich die Versorgungsquoten in neun Kommunen erhöht und in sieben Kommunen verringert.

Im Bereich der Altersgruppe der Kinder im Krippenalter hat sich die Gesamt-Versorgungsquote verbessert. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

So ist die Situation in den Kindertagesstätten

522 neue Betreuungsplätzen sind im Kindergartenjahr 2020/21 in den 16 Regionskommunen des Jugendamts der Regionsverwaltung entstanden. Dennoch blieb die Gesamtversorgungsquote gegenüber dem Vorjahr zwar konstant, aber weiter zu niedrig. Immer noch sind nicht alle Kitakinder mit einem Kitaplatz versorgt, sondern nur 95,8 Prozent – trotz Rechtsanspruchs. Das liegt laut dem Kindertagesstättenbericht daran, dass sich die Zahl der Drei- bis Sechsjährigen mehr als verdoppelt hat.

Erschwerend kam hinzu, dass sich die Zahl der sogenannten Flexi-Kinder, die zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. September 2020 das sechste Lebensjahr vollendet haben, und von ihren Eltern vom Schulbesuch zurückgestellt wurden, von 40 auf 50 Prozent erhöht hat. Pandemiebedingt hätten sich überdies die Ausbauplanungen einiger Kommunen in Sachen Kinderbetreuung erheblich verzögert.

Die Zahl der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten ist zwar konstant, aber immer noch zu niedrig. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

So ist die Situation in den Horten

Im Hortbereich bewegt sich die Versorgungsquote seit 2015 um die 20 Prozent. Im Kindergartenjahr 2017/18 war sie mit 20,6 Prozent besonders hoch, jener Wert wurde zum Stichtag des Kitaberichts erneut erreicht. Der Bedarf an Betreuungsplätzen in den Kommunen variiert auch hier erheblich. Der Grund sind hier allerdings örtlich unterschiedlich ausgestaltete Ganztagsschulangebote. Bemerkenswert ist überdies: In allen Altersgruppen – Krippe, Kita und Hort – steigt die Zahl der Eltern, die die längst-mögliche Betreuungszeit nutzen. In der Gruppe der unter und der über-Dreijährigen ist das der Ganztag ab acht Stunden, im Hort eine Betreuungszeit bis 17 Uhr und mehr.

So ist die Situation in der Landeshauptstadt

Auch hier ist die Lage bei den Betreuungsplätzen in der Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen am Dramatischsten. Bei 98,9 Prozent liegt die Versorgungsquote mit Kita-Plätzen in der Landeshauptstadt – trotz Rechtsanspruches. Besonders bedrückend: 2017 hatte die Quote noch bei 102 Prozent gelegen. Gründe waren ein enormer Zuwachs bei den Geburten und Zuzüge gewesen. Die Verwaltung erhofft sich für das Jahr 2021 aber eine Steigerung der Versorgungsquote im Kita-Bereich auf 99,5 Prozent.

Von Jutta Rinas