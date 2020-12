Hannover

Die Kehrtwende des Kultusministers stößt bei Lehrervertretern auf scharfe Kritik. „Die am Donnerstag verkündete Möglichkeit, Schüler ab Montag vom Präsenzunterricht zu befreien, sorgt für erheblichen Wirbel und Unverständnis“, so der Schulleitungsverband Niedersachsen.

Mit der neuen Entscheidung gehe die bisherige Orientierung an den unterschiedlichen Szenarien, die allen beteiligten Akteuren inzwischen gut bekannt waren und die Handlungssicherheit gegeben hat, verloren. „Stattdessen entsteht der Eindruck von Hektik und Chaos, der in Krisenzeiten vermieden werden sollte“, so die Vorsitzende Andrea Kunkel.

„Gefahr, dass dabei Kinder verloren gehen, ist gestiegen“

Für Unverständnis sorgt auch, dass Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) Verantwortung und Entscheidungen, die bisher von Schulen und Gesundheitsämtern getroffen wurden, auf die Eltern abwälzt. „Die Gefahr, dass Kinder dabei verloren gehen und die Ungleichbehandlung sind gestiegen“, kritisiert der Verband weiter.

Unklar sei, wie Schule in der kommenden Woche ablaufen werde, wenn nicht planbar sei, wie viele Schüler überhaupt im Präsenzunterricht und wie viele ins Distanzlernen wechseln werden. Kunkel: „Eine vernünftige Planung ist aktuell nicht mehr möglich.“ Erschwerend komme hinzu, dass geplante Klassenarbeiten und Prüfungen nicht mehr geschrieben werden könnten. Doch nach NP-Recherchen wollen viele Schulen in Hannover trotzdem an Klausuren festhalten, etwa die Leibniz- sowie die Schillerschule.

Wäre ein Wechsel in Szenario C die bessere Option?

Der Schulleitungsverband hätte statt einer halbherzigen Lösung einen konsequenten Wechsel ins Szenario C an allen weiterführenden Schulen ab dem 17. Dezember bevorzugt. „So wäre das aktuelle Chaos vermieden worden“, betont die Vorsitzende. Denn viele Schulleitungen, insbesondere an Grundschulen, seien mit ihrer Belastbarkeit längst am Ende, so der Verband. „Doch nun werden erneut umfangreiche Organisationsprozesse kurzfristig auf Schulleitungen abgewälzt. Wie lange geht das noch gut?“

