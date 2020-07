Hannover

Professor Axel Haunschild (55) leitet das Institut für interdisziplinäre Arbeitswissenschaft an der Leibniz Universität Hannover. Die NP sprach mit ihm über die Zukunft des Homeoffice nach der Corona-Krise.

Der Betrieb an der Leibniz Universität ist mit dem Corona-Lockdown im März zu großen Teilen ins Homeoffice gewandert, Vorlesungen fanden nur online statt. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Für uns im Institut war das gar keine so große Umstellung. Wir Wissenschaftler haben auch zuvor schon anteilig von zuhause gearbeitet. Aber es gab auch Überraschungseffekte. Ich gehöre dem Senat der Universität an. Und plötzlich haben wir festgestellt, dass auch Sitzungen mit mehr als 30 Mitgliedern digital funktionieren.

Wie gut klappt die Zusammenarbeit mit den Studierenden?

Da haben wir sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Die Betreuung lief vor allem über E-Mail. Mit vielen hat das gut funktioniert, aber bei einigen wissen wir nicht, ob sie sich selbst organisieren oder ob wir sie verlieren. Wenn man sich schon kennt, zum Beispiel im Master, ist das einfacher. In den Bachelorstudiengängen allerdings wird es schwieriger. Deshalb gibt es den Wunsch, dass wir zumindest mit den Erstsemestern wieder in die Präsenz gehen.

Viele Unternehmen und Institutionen sind mit ihren Mitarbeitern wegen der Corona-Pandemie massenhaft ins Homeoffice gewandert. Reines Krisenmanagement – oder wird Homeoffice langfristig eine sehr viel größere Rolle spielen?

Es gab Berufsgruppen, da war das ohnehin schon sehr verbreitet, zum Beispiel in der Kreativwirtschaft. Für viele Beschäftigte war Homeoffice jedoch in weiter Ferne. Da haben viele Arbeitgeber gesagt: Das geht nicht. Nun haben aber viele die Erfahrung gemacht, dass es eben doch funktioniert. Ein Zurück in die Zeit vor Corona wird schwierig. Aber es wird jetzt auch sehr viel zu regeln und auszuhandeln geben.

Zum Beispiel?

Im Moment bewegen wir uns oft in einer Grauzone. Klare Regelungen zum Homeoffice gibt es bei vielen Unternehmen nicht. Es wurde jetzt halt gemacht, weil es gemacht werden musste. Die Arbeitskultur wird sich verändern müssen. Der Chef hat beim Homeoffice nicht mehr so die Möglichkeiten der Kontrolle. Die Arbeit muss also mehr ergebnisorientiert organisiert werden. Anwesenheit kann ich kontrollieren, die Arbeitsleistung weniger, vor allem, wenn es um Teamarbeit geht, bei der mehrere zusammenwirken. Die Frage wird auch sein: Wie sieht es mit Arbeit aus, wo man vielleicht nicht so Lust drauf hat, zum Beispiel die klassische Sachbearbeitung?

Die Vorbehalte gegenüber Homeoffice haben also ihre Berechtigung?

Es geht da nicht um Faulheit der Mitarbeiter, sondern um die Arbeitskultur. Arbeit macht keinen Spaß, wenn sie eintönig und befristet ist sowie schlecht bezahlt wird. Es ist normal, dass unter solchen Bedingungen weniger gearbeitet wird. Das ist rational. Es wird also wichtig sein, auf die Strukturen zu schauen. Welche Anreize man setzen kann, damit die Arbeit auch im Homeoffice funktioniert. Grundsätzlich haben alle Beschäftigten den Antrieb in sich, Dinge gut zu machen.

Die Vor- und Nachteile

Wer profitiert vom Homeoffice?

Grundsätzlich können alle Beschäftigten profitieren, die diese Möglichkeit bekommen. In der Corona-Krise haben viele jedoch ein Zwangs-Homeoffice erlebt und mussten parallel noch ihre Kinder betreuen. Das funktioniert natürlich nicht. Diese Sondersituation hat aber hoffentlich bald ein Ende.

Welche Nachteile bringt Homeoffice mit sich?

Es gibt ganz klar eine größere Gefahr der Selbstausbeutung. Zudem gelingt es einigen nicht mehr, eine klare Linie zwischen Arbeit und Privatleben zu ziehen. Fragen des Datenschutzes sind nicht eindeutig geklärt, die technische Ausstattung entspricht oft nicht den Anforderungen, die wir eigentlich an einen Arbeitsplatz haben. Das wird jetzt alles geklärt werden müssen in den Betrieben. Ich sehe die Gefahr, dass vieles, das zum Beispiel zum Arbeitsschutz ausgehandelt wurde, jetzt über Bord geworfen wird. Auch mit dem Hinweis auf die Corona-Krise, in der ja viele Unternehmen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten bis hin zur Existenzbedrohung zu kämpfen haben.

Die Effektivität im Homeoffice

Ist Homeoffice eigentlich genauso effektiv wie die Arbeit im Büro?

Viele schaffen sogar mehr, wenn sie zuhause in Ruhe arbeiten können. Aber die Präsenzkultur ist weiterhin wichtig, gerade, wenn es um Teamarbeit geht. Teams, die sich schon gut kennen, können auch im Homeoffice funktionieren. Aber es ist eine andere Qualität. Es fällt den meisten Menschen leichter, sich zu öffnen oder ihre Kreativität einzubringen, wenn sie persönlich zusammenkommen. Ich sehe nicht, dass es eine virtuelle Arbeitsgesellschaft geben wird. Es wird viel mehr Hybridlösungen geben, wo man einen Teil der Arbeit im Büro verbringt, einen Teil zuhause.

Brauchen die Unternehmen dann überhaupt noch einen Arbeitsplatz für jeden Mitarbeiter?

Wenn im Schnitt jeder Mitarbeiter einen Tag pro Woche zuhause bleibt, werden rein rechnerisch schon 20 Prozent weniger Bürofläche benötigt. Das wird sich natürlich auch auf den Immobilienmarkt auswirken. Der Trend ging ohnehin in die Richtung, dass man nicht mehr in einem geschlossenen Einzelbüro sitzt, sondern es größere Arbeitsbereiche gibt, die flexibler gestaltet werden können.

Von Christian Bohnenkamp