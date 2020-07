Selbst große Firmen wie die Conti schickten wegen der Krise 90 Prozent ihrer Büromitarbeiter ins Homeoffice. Das mobile Arbeiten boomt in Hannover. Wie sind die Firmen klargekommen? Und wie soll es nach der Krise weitergehen? Die NP hat sich bei den Unternehmen in der Stadt umgehört.

Arbeiten am Wohnzimmertisch: In Corona-Zeiten musste in Sachen Homeoffice oft improvisiert werden. So stellt sich die Gewerkschaft Verdi jedoch keinen geeigneten Arbeitsplatz vor. Quelle: dpa