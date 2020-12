Homeoffice-Boom: Ein Trend, der bleibt – und auch Probleme schafft

Hannover

Die Trennung fiel Sascha Arlt anfangs schwer. So richtig loslassen wollte der Geschäftsführer der Firma CM Systemhaus nicht von den Büroräumen, die bisher der Firmensitz gewesen waren. „Wir haben fast ein ganzes Jahr Miete für Räume gezahlt, die wir gar nicht genutzt haben“, erzählt er. Mitte 2020 wagte er mit seinen sechs Mitarbeitern schließlich den radikalen Schnitt und wechselte mit diesen komplett ins Homeoffice. Einen festen Sitz hat sein Unternehmen seitdem nicht mehr. Arlt selbst hat seinen Arbeitsplatz in seinem Haus in Ahlem eingerichtet.

In der Corona-Pandemie war das ein Riesenvorteil. Während andere Unternehmen im ersten Lockdown eilig Technik und Software beschaffen mussten, damit ihre Mitarbeiter von zuhause arbeiten konnten, mussten Arlt und seine Kollegen fast nichts ändern. Ihr Geschäft profitierte sogar von der Krise. Denn CM Systemhaus richtet für Unternehmen virtuelle Arbeitsplätze ein, damit Mitarbeiter von zuhause genauso gut arbeiten können wie in ihrem Büro. Die komplette IT kann aus der sogenannten „Maja Cloud“ betrieben werden.

Nur noch Homeoffice ? „Ich war anfangs sehr skeptisch“

„Ich war anfangs sehr skeptisch und habe gesagt: Das funktioniert nicht, wenn wir komplett ins Homeoffice wechseln“, sagt Arlt. Tat es aber. Die Kommunikation findet über eine Software statt, die auch Computerspieler beim Gaming benutzen. „Ich kann mich damit jederzeit virtuell mit meinen Kollegen treffen, habe aber auch meine Ruhe, wenn ich das möchte“, berichtet der Geschäftsführer. Wenn gerade nicht Corona-Pandemie sei, gehe er mit seinen Mitarbeitern einmal im Monat Burger essen.

Ein massentaugliches Modell für die Zukunft? Axel Haunschild, der das Institut für interdisziplinäre Arbeitswissenschaft an der Leibniz Universität Hannover leitet, rechnet nicht damit. „Es braucht weiterhin Räume der Begegnung“, sagt Haunschild. Ein Unternehmen sei „keine Maschine, die nur aus Rädchen besteht“. Mitarbeiter profitierten von den Erfahrungen anderer, der Austausch von Wissen sei wichtig, gerade auch bei zufälliger, informeller Kommunikation.

Umfrage: Mitarbeiter der Stadt wollen mehr mobil arbeiten

Allerdings ist auch Haunschild davon überzeugt, dass die Corona-Pandemie den Trend zum Homeoffice beschleunigt hat und diese Möglichkeit dauerhaft deutlich mehr genutzt werden wird als vor der Krise. Zum Beispiel bei der Stadt Hannover. Lars Baumann, der neue Personaldezernent, will die Möglichkeit zum Homeoffice weiter fördern. Eine Umfrage der Stadt im Sommer habe gezeigt, dass sich die Mitarbeiter „auch nach der Corona-Pandemie mehr Homeoffice wünschen“, berichtet Baumann. Allerdings hätten rund 90 Prozent der Befragten betont, „dass sie maximal drei Tage zu Hause arbeiten wollen“. In Zukunft werde es daher „eher in Richtung einer Mischung aus Büroarbeit und Homeoffice gehen“, prognostiziert der Personaldezernent.

Insbesondere wenn Teams teilweise von zu Hause und teilweise im Büro arbeiten, entstünden „Herausforderungen bei der Koordination“. Baumann will deshalb 2021 einen besonderen Fokus auf das „Thema moderne Arbeitsformen“ legen. Die digitale Ausstattung der Mitarbeiter dazu soll verbessert werden, außerdem sind Schulungen und Workshops geplant.

„Zurück zur alten Normalität wird es wahrscheinlich nicht geben“

Mehr Homeoffice – das ist Trend bei fast allen hannoverschen Unternehmen. Jedenfalls wo das möglich ist. „Ein Zurück zur alten Normalität wird es wahrscheinlich nicht geben, sondern mobile Arbeit wird zukünftig, auch ohne eine direkte Bedrohung durch eine Pandemie wie Covid-19, eine viel größere Rolle spielen“, sagt Nassia Zdravkova, Leiterin für den Bereich Personal bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover.

Den Wunsch häufiger mobil arbeiten zu können, hätten bei einer Umfrage bei VWN im Sommer „viele Mitarbeiter“ geäußert. Nicht zu unterschätzen sei dabei „aber der Ausbau der Anwenderkompetenz und die Etablierung von Tools, die helfen, den Wegfall der persönlichen Kommunikation zu kompensieren“, so Zdravkova.

Virtuell Pizzaessen und Mojitotrinken für den Zusammenhalt

Ein Problem, das auch die Talanx-Gruppe mit ihrer bekanntesten Marke, der HDI-Versicherung, beschäftigt hat. Sie hat deshalb virtuelle Kaffeepausen eingeführt, in denen sich die Mitarbeiter austauschen können. Im Feierabend gibt es außerdem Veranstaltungen, bei denen diese virtuell zum Pizzaessen oder Mojitotrinken zusammen kommen können.

Laut einem HDI-Sprecher gab es bereits vor Ausbruch der Pandemie in vielen Bereichen der Versicherungsgruppe die Möglichkeit für Mitarbeiter, bis zu zwei Tage pro Woche mobil zu arbeiten. Intern werde auch bereits diskutiert, inwieweit das ausgeweitet werden kann, weil auch Mitarbeiter diesen Wunsch geäußert hätten.

Bei der Concordia-Versicherung gab es dazu bisher noch keine Vereinbarung. Die Corona-Pandemie brachte das jedoch ins Rollen. Laut Sprecher Christian Behrens hat das moderne und flexible Arbeitsmodell sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei der Concordia als Arbeitgeber „für eine hohe Zufriedenheit“ gesorgt. Mit dem Gesamtbetriebsrat solle deshalb kurzfristig eine dauerhafte Vereinbarung getroffen werden.

Homeoffice : Viele Chefs klagen über gesunkene Produktivität

Allerdings scheinen nicht alle Arbeitgeber gute Erfahrungen mit Homeoffice gemacht zu haben. Laut einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts bemerkten nur 5,7 Prozent der Unternehmen eine Steigerung der Produktivität beim mobilen Arbeiten. Dagegen meldeten 30,4 Prozent der Firmen unveränderte und 27 Prozent sogar gesunkene Produktivität ihrer Belegschaften. Für die übrigen befragten Unternehmen ist Homeoffice nicht relevant.

„Nicht jeder ist im Homeoffice unproduktiver“, sagt Axel Haunschild von der Leibniz Universität. Die Arbeitsleistung hänge „stark von den Rahmenbedingungen“ ab, etwa einem ergonomischem Arbeitsplatz. Allerdings sei laut einer AOK-Studie auch das Risiko für Erschöpfungszustände im Homeoffice „tendenziell höher einzuschätzen“. Unter anderem, weil es schwieriger sei, Arbeit und Privatleben voneinander abzugrenzen. „ Homeoffice löst Probleme – und schafft sie zugleich“, sagt der Professor.

Das klassische Büro ist auf dem Rückzug

Probleme könnten die neuen Entwicklungen für die Eigentümer klassischer Büroimmobilien mit sich bringen. Laut Haunschild kostet ein Büroarbeitsplatz im Schnitt rund 500 Euro pro Monat. In teuren Städten wie Hamburg oder München werde jedoch schnell der doppelte Wert erreicht. „Das macht richtig etwas aus“, sagt der Experte. Er geht deshalb davon aus, dass viele Firmen nicht sofort aber doch schrittweise ihre Flächen reduzieren werden.

Ein Thema ist das auch bei der Stadt. Personaldezernent Baumann geht davon aus, dass künftig „weniger Einzelbüros benötigt werden. Der Flächenbedarf wird reduziert“. Allerdings steige der Bedarf an Besprechungs- und Gruppenarbeitsräumen an. Ferner müssten auch Räume für die Ruhearbeit geschaffen werden. „Zukünftig wird es also eher so sein, dass Beschäftigte nicht mehr nur einen Arbeitsort haben, sondern je nach Situation einen passenden Raum nutzen“, sagt Baumann.

Karsten Klaus, Chef der städtischen Wohnungsgesellschaft Hanova, geht ebenfalls davon aus, dass das klassische Büro auf dem Rückzug ist. Stattdessen werde es mehr flexible und offene Bürolösungen geben. Auch bei der Hanova hat das Thema Homeoffice durch die Corona-Pandemie einen deutlichen Schub bekommen. Anders als Sascha Arlt von CM Systemhaus hat Klaus jedoch keine Pläne, den Firmensitz eines Tages aufzulösen. „Für uns ist das auch ein Identifikationsfaktor, der eine sinnstiftende Funktion hat“, erklärt er.

