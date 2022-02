Hannover

Corona hat die Art des Arbeitens in den vergangenen zwei Jahren stark beeinflusst. Sowohl auf freiwilliger Basis als auch per wohl bis 19. März geltender Pflichtvorgabe des Gesetzgebers hieß es: Wo immer es möglich ist, Homeoffice oder auch „mobiles Arbeiten“ statt Büro. Ändert sich das gerade, weil mutmaßlich die Pandemie zu Ende geht oder das Ansteckungsrisiko nicht mehr so wahrgenommen wird? Wie wollen Unternehmen es in Zukunft mit dem Homeoffice halten und was bewirken die Erfahrungen aus der Pandemie?

Messe: Präsenz kein Muss

Bei der Deutschen Messe AG arbeitet laut Sprecher Onuora Ogbukagu „die überwiegende Mehrheit der Belegschaft“ von etwa 730 Beschäftigten seit dem Aufkommen der Omikron-Welle aus dem Homeoffice heraus – es sei denn, Aufgaben könnten nur im Büro erledigt werden oder es sei aus anderen Gründen eine Anwesenheit nötig.

Angesichts einer möglichen „Entspannung der Lage ab Anfang März bereiten wir die optionale Rückkehr in die Büros vor“. Präsenz ist also kein Muss, erklärt Ogbukagu: „Beschäftigte, die es wünschen, werden weiterhin im Homeoffice arbeiten können.“ Bereits vor der Pandemie habe es diese Möglichkeit gegeben, die entsprechende Betriebsvereinbarung werde man nach den Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre gemeinsam mit dem Betriebsrat aktualisieren.

Continental: Ist und bleibt Praxis

Beim Automobilzulieferer Continental muss die Belegschaft (236.000, davon etwa 56.000 in Deutschland) laut Pressesprecherin Nicole Göttlicher „gemäß der gesetzlichen Vorgaben“ derzeit von außerhalb arbeiten - so weit es die Tätigkeit zulässt „und sofern keine privaten Gründe, wie die Störung durch Dritte, die Familie oder räumliche Enge dagegen sprechen.“ Mobiles Arbeiten sei bei Conti „seit Langem gelebte Praxis, da wir bereits 2016 flexible Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten weltweit eingeführt haben“. Da werde auch keine Zielgröße vorgegeben, erklärt Göttlicher: „Mobiles Arbeiten basiert auf Vertrauen und wird auch in Zukunft nicht dokumentiert.“

Sparkasse: Büro zieht an

Bei der Sparkasse Hannover sind „im Stab etwa 70 bis 75 Prozent“ der rund 1700 Beschäftigten im Homeoffice, „im Vertrieb etwa 30 bis 40 Prozent“, sagt Sprecherin Sandhya Gupta. Es gebe „leichte Tendenzen, die zeigen, dass es in diesen Tagen wieder mehr Kollegen ins Büro zieht, weil sie eine Entspannung der Lage wahrnehmen“. Aus Gründen der Vorsicht seien aber „alle gehalten, mobil zu arbeiten, sofern es ihre Aufgaben zulassen“. Eine im vergangenen Jahr geschlossene Dienstvereinbarung erlaube den Mitarbeitenden „abhängig von ihrem Tätigkeitsfeld bis zu 60 Prozent ihrer Arbeitszeit mobil zu arbeiten“.

Üstra: Weiter, wo es Sinn ergibt

Bei dem hannoverschen Verkehrsbetrieb Üstra mit seinen mehr als 2200 Beschäftigten arbeiten laut Sprecher Udo Iwannek „im Schnitt rund 200 Beschäftigte im Homeoffice, überwiegend aus der Verwaltung“ – bei Fahrdienst und Werkstattpersonal ist das ja nicht möglich. Während der Pandemie habe man „so weit als möglich auf Präsenz im Büro verzichtet“, das sei seit Wochen stabil, auch derzeit.

Die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, werde die Üstra „sicherlich grundsätzlich beibehalten und dies im Rahmen der Flexibilisierung der Arbeitswelt da, wo es Sinn macht, weiter anbieten“.

Talanx/HDI: In Zukunft bis zu 60 Prozent

Aktuell sind beim hannoverschen Versicherer Talanx/HDI in Deutschland laut Pressesprecherin Josefine Zucker „weniger als 20 Prozent“ der Büroplätze im Inland belegt, etwa ein Drittel der rund 9000 Mitarbeitenden sei einmal wöchentlich im Büro. Das sei seit Wochen ziemlich stabil, aus wichtigen Gründen dürfe jeder auch ins Büro kommen.

Mobiles Arbeiten sei „beim HDI gelebte Praxis“ und technisch für rund 95 Prozent der Mitarbeitenden möglich, sie könnten künftig in Abstimmung mit ihrer Führungskraft relativ frei wählen, ob sie mobil arbeiten möchten – bis zu 60 Prozent der Arbeitstage im Kalenderquartal.

VW Nutzfahrzeuge: vier Tage möglich

Von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover heißt es: Keine Veränderung für die etwa 13.500 hier Beschäftigten aktuell, da die Regel „maximale mobile Arbeit wo möglich“ unverändert bis 19. März gelte. Eine neue Betriebsvereinbarung zum Thema mobile Arbeit, die allerdings noch nicht in Kraft sei, soll es grundsätzlich ermöglichen, dass bei VW auf Vollzeitstellen „mobile Arbeit“ bis zu vier Tage je Woche erlaubt ist, fix oder flexibel, je nach Absprache zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden.

Bahlsen: Homeoffice als Regel

Bei Bahlsen (weltweit etwa 2630 Beschäftigte, 2000 in Deutschland) gilt laut Pressesprecher Sebastian Ludewig „grundsätzlich“: Wo möglich, ist Homeoffice die Regel – Anwesenheit im Büro nur in Ausnahmefällen. Das gilt nur für etwa 450 Beschäftigte: Der größte Teil der Belegschaft – „in der Produktion, der Logistik und den Outlets“ – kann nicht im Homeoffice arbeiten. Der Kekskonzern arbeite daran, sich „nach der Pandemie eine größere Flexibilität in Bezug auf mobiles Arbeiten zu erhalten. Ludewig: „Wir freuen uns jedoch auch darauf, wieder mehr in den persönlichen Austausch zu gehen, sobald die Lage es zulässt.“

Von Ralph Hübner