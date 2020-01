Holocaust-Gedenkstunde in der Synagoge

Hannover

Es ist nicht nur das mit Abstand dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte, es ist auch das mit Abstand größte Verbrechen, das die Menschheit kennt: der nationalsozialistische Völkermord an weit über fünf Millionen Juden. Zum 75-jährigen Gedenken der Opfer des Holocausts und der Befreiung der Konzentrationslager kamen am Sonntag zahlreiche Politiker, Geistliche und Gläubige zu einer Gedenkstunde in die Synagoge an der Haeckelstraße (Bult).

„Der Schatten von Auschwitz wird immer über Deutschland liegen“, sagte eingangs Michael Fürst, Präsident der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen und mahnte: „Aus der Verantwortung für die Zukunft darf niemand fliehen.“ Er dankte der Polizei, die seit dem Anschlag in Halle täglich vor der Synagoge wacht und nicht, wie bis dato, nur an Gedenk- und Feiertagen. Doch trotz des wachsenden Antisemitismus in der Gesellschaft sagte Fürst: „Wir lassen uns davon nicht spalten.“

Und auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil appellierte an alle Bürger: „Eine wahrhafte Demokratie braucht Demokraten, die ihren Beitrag gegen Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit und Hass leisten.“

Oberbürgermeister Belit Onay begrüßte die Gäste zunächst auf Hebräisch und erntete dafür Applaus in der Synagoge. Er forderte auf, die Vergangenheit nicht zu vergessen und bei Juden- und Fremdenhass nicht sprachlos zu bleiben, denn die deutsche Gesellschaft sei bunt: „Ein Angriff auf jüdisches Leben in Deutschland ist ein Angriff auf uns alle.“

Von Jens Strube