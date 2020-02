Messerstecherei an der Oper: Hohe Strafen für junge Täter

HANNOVER

Die beiden Brüder auf der Anklagebank sehen aus wie Gründungsmitglieder der Boy-Group „ Tokio Hotel“. Doch für Rashid (18) und Rauuf A. (21) wird es für die nächsten Jahre keine Partys geben. Beide wurden am Mittwochabend im Landgericht Hannover wegen Totschlags und versuchten Totschlags in zwei Fällen zu hohen Haftstrafen verurteilt. Rashid muss für acht Jahre ins Gefängnis, sein älterer Bruder für sieben Jahre und neun Monate.

Beide hatten am 22. Februar 2019 auf dem Opernplatz eine Gruppe von sechs jungen Leuten mit Messern angegriffen. Dabei kam ein 18-Jähriger ums Leben, drei weitere junge Männer wurden lebensgefährlich verletzt. „Sie griffen ohne Vorwarnung mit den Messern an“, urteilte Richterin Monika Thiele. Beide hätten gemeinschaftlich in Tötungsabsicht gehandelt. Dabei habe Rashid den tödlichen Stich gesetzt.

Gericht kann keine Notwehrsituation erkennen

Dem Angriff war Stunden zuvor eine Auseinandersetzung vorausgegangen. Rashid A. war von einem Widersacher aus einer verfeindeten Jugendgruppe auf den Kopf geschlagen worden. Alle jungen Männer sind afghanischer Herkunft. Anschließend gingen die Brüder mit Messern in der Tasche auf die Suche nach ihren Feinden.

„Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass die Angeklagten nicht in Notwehr handelten“, so die Richterin. Die Brüder hatten sich in dieser Richtung eingelassen. Deshalb erkannte die Zweite Große Jugendkammer ihre Aussagen auch nicht als volle Geständnisse an.

Kein sozio-kultureller Hintergrund für die Tat erkennbar

Bei Rauuf A. würdigte die Kammer, dass er sich nach der Tat freiwillig bei der Polizei stellte. Im Gegensatz zu seinem Bruder sei er auch nicht vorbestraft. Rashid hat zwei Eintragungen im polizeilichen Führungsregister.

Einen sozio-kulturellen Hintergrund für das Verbrechen konnte das Gericht nicht erkennen. Die Angeklagten sollen einer ethnischen Minderheit in Afghanistan angehören. Was der Grund für die Feindschaft der Flüchtlinge gewesen sei, konnte man nicht klären, meinte ein Opferanwalt.

Das Verfahren gegen Ferhad G. (18) musste abgetrennt werden. Er gilt derzeit als nicht verhandlungsfähig. Er soll den Brüdern beim Verschwinden der Tatwaffen geholfen haben.

Lesen Sie mehr

Von Thomas Nagel