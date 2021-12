Hohe Nachfrage: Auch über Weihnachten wird in Hannover getestet

Hannover

In wenigen Tagen ist Weihnachten – eine Zeit, in der die Familie zusammen kommt. Angesichts der Pandemie ist dabei jedoch noch immer Vorsicht geboten. Viele Menschen wollen sich vor dem Besuch der Familie zusätzlich zur Impfung noch mal testen lassen.

Die meisten Testzentren haben über Weihnachten geöffnet, wenn auch teilweise mit verkürzten Öffnungszeiten. Der Anbieter Coviste hat seine Testzentren in Neustadt, Garbsen sowie der Stadt Hannover mindestens bis 14 Uhr geöffnet. Je nach Standort variieren die Zeiten. Das Zentrum in Rethen hat am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sogar bis 17 Uhr geöffnet.

Innerhalb kürzester Zeit ausgebucht

CoviQuick betreibt aktuell sechs Stationen und öffnet mindestens drei davon an den Feiertagen von 8 bis 20 Uhr. Zunächst hatte das Unternehmen für die Weihnachtsfeiertage ebenfalls mit kürzeren Öffnungszeiten bis 15 Uhr geplant. „Wir waren aber innerhalb kürzester Zeit ausgebucht und haben daraufhin die Öffnungszeiten bis 20 Uhr verlängert“, sagt Geschäftsführer Marco Rennecke. Er betont: „Wir finden es besonders wichtig, dass die Bürger die angebotenen Testangebote zu Weihnachten wahrnehmen, denn das ist die Zeit im Jahr, in der man den engsten Kontakt mit den vulnerabelsten Gruppen hat.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ebenfalls eine „erhöhte Nachfrage“ an den Feiertagen beobachtet der Anbieter Corona15, welcher 14 Testzentren in der City und fünf in der Region betreibt. Die meisten der Zentren seien über Weihnachten von 8 bis 18 Uhr geöffnet. „Das ist unserer Ansicht nach auf vernünftig, da ja allseits bekannt ist, dass sich zum Beispiel geimpfte Personen durchaus infizieren und andere anstecken können. Weiterhin sind Impfdurchbrüche nicht allzu selten“, so ein Sprecher. Erst vor wenigen Tagen hat Corona15 ein Drive-In Testzentrum auf dem Schützenplatz eröffnet.

Plattform gibt Übersicht

Auch das extra für den Weihnachtsmarkt eröffnete Testzentrum in der Karmarschstraße hat trotz der Weihnachtsruhe und dem damit verbundenem Ende des Weihnachtsmarktes weiter geöffnet. Heiligabend ist das Zentrum zwischen 8 und 16 Uhr geöffnet, an den Weihnachtsfeiertagen jeweils von 11 bis 15 Uhr.

Auf der Seite der Region Hannover gibt es eine Liste mit allen verfügbaren Testzentren in der Region Hannover. Zudem bietet die Plattform www.testbuchen.de eine Übersicht für Testmöglichkeiten. Nach Unternehmensangaben werden auf einer digitalen Karte über 2000 Apotheken und Testzentren mit den jeweiligen Kapazitäten angezeigt. „Gerade an den anstehenden Feiertagen wird es wichtig sein, dass die Menschen schnell und unkompliziert Teststellen finden, die geöffnet sind und noch freie Termine haben“, so Matthias Polig, Geschäftsführer des Unternehmens Vertical-Life/No-Q, welche die Plattform betreibt.

Diakovere schließt Impfmöglichkeit vorübergehend

Auch beim Impfen soll es grundsätzlich über Weihnachten und die Zeit bis zum Neujahr Möglichkeiten geben, heißt es seitens der Region. Wie genau der Impfplan aussehen werde, sei derzeit in Planung. Auch die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) teilte im Landtag mit, dass zwischen den Jahren geimpft werden soll. „Impf- und Testruhe wird es in Niedersachsen nicht geben“, betonte Behrens. Genügend Impfstoff würde zur Verfügung stehen.

Das Impfzentrum der Diakovere hat derweil bereits bekannt gegeben, zwischen dem 23. Dezember und dem 9. Januar nicht zu impfen. Das hänge nach Angaben eines Sprechers mit personellen Gründen zusammen. Beschäftige würden „den wohlverdienten Weihnachtsurlaub genießen.“ Die Aufrechterhaltung des Normal-Betriebs der Krankenhäuser sei in der Abwägung wichtiger.

Von Cecelia Spohn