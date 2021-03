Hannover

Fährt Niedersachsen den Schulbetrieb vor den Osterferien angesichts rasant steigender Corona-Neuinfektionen erneut komplett herunter? Dafür plädiert SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und fordert einen Schulstopp bis Ostern. „Ich appelliere an die Länder, alle Schulen bis Ostern wieder zu schließen, auch die Grundschulen“, sagte Lauterbach der „Rheinischen Post“. Als Grund für seine Forderung nannte er die Virusmutationen, die sich „insbesondere bei den Jüngeren rasant ausbreiten“. In Niedersachsen beginnen am 29. März die Osterferien.

Die erneute Schließung von Schulen könne nur abgewendet werden, wenn Schüler zweimal pro Woche mit Schnelltests auf das Coronavirus getestet würden. Schulen, die dies noch nicht vorbereitet haben, sollten wieder geschlossen werden, so Lauterbach. „Es war ein Fehler, die Schulen ohne flächendeckend funktionierende Testabläufe zu öffnen. Bis Ostern sollten Lehrer und anderes Schulpersonal darin trainiert werden, die Schüler an allen Schulen an den Schnelltests anzuleiten.“

Kitas und Schulen sind keine „gänzlich coronafreien Inseln“

Das niedersächsische Kultusministerium sieht hingegen aktuell „keinen signifikanten Anstieg gemeldeter Infektionszahlen in Kindertageseinrichtungen und Schulen“. Der Anstieg der Infizierten bei den unter 15-Jährigen sei demnach auf eine „prozentuale Verschiebung“ zurückzuführen, da inzwischen die meisten über 80-Jährigen geimpft seien. Dies schließe jedoch nicht aus, dass es in Schulen und Kitas auch Coronafälle gibt: „Es sind keine gänzlich coronafreien Inseln außerhalb des allgemeinen Gesellschaftsgeschehens“, so ein Ministeriumssprecher.

Kultusminister Tonne will Lauterbachs Idee nicht aufgreifen

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) nehme die Vorschläge seines Parteikollegen Lauterbach wahr, sehe „zurzeit aber keinen Grund, sie aufzugreifen“. Ein früherer Start der Osterferien oder eine erneute Befreiung der Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht sind für den Minister daher noch keine Optionen. Aber: „Wir beobachten und bewerten das Infektionsgeschehen stetig aufs Neue und wägen dabei viele Ideen, die mehr Schutz bringen können, immer wieder ab. Veränderungen, vorgezogene oder verlängerte Osterferien sind dabei derzeit nicht vorgesehen. Wir beobachten jedoch die ansteigenden Infektionszahlen mit Sorge.“

Starten Schulen nach den Ferien tatsächlich am 12. April?

Schüler, Eltern und Lehrkräfte müssen sich weiter auf ungewisse Zeiten einstellen. Ob die Schule nach den Osterferien tatsächlich am 12. April starten wird, will man im Kultusministerium deshalb auch nicht eindeutig mit Ja beantworten. „Die Corona-Pandemie und ihr sehr dynamischer Verlauf hat uns gelehrt, dass die Entwicklung nur schwer abzuschätzen ist. Das gilt im Umkehrschluss auch für Maßnahmen, die aus der Entwicklung resultieren“, so der Sprecher. Selbstverständlich werde man alles daran setzen, so viel Präsenzunterricht und Betreuung anzubieten, wie es der Infektionsschutz erlaube.

Corona-Testwoche an Niedersachsens Schulen ab Montag

Lauterbachs Kritik, dass die Schulen ohne flächendeckend funktionierende Testabläufe geöffnet wurden, weist das Ministerium zurück. Und betont, dass in Niedersachsen ab Montag eine Corona-Testwoche geplant sei. Möglichst vielen Schülerinnen und Schülern, insbesondere ab Jahrgang fünf und höher, soll dabei ein Angebot gemacht werden, um die Abläufe mit den Selbsttests zu proben. Regelmäßige Tests für die Schüler soll es aber erst nach Ostern geben. Aus Sicht der Schulleiter muss noch die Frage geklärt werden, was passiert, wenn das Ergebnis positiv ausfällt.

Von Britta Lüers