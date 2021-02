Hohe Baukosten, teure Grundstücke: Neue Wohnungen acht Prozent teurer

Hannover

Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse von immowelt.de für die 14 Städte in Deutschland mit mehr als 500.000 Einwohner. Untersucht wurden die Angebotspreise im Bestand (Baujahr 1945 bis 2015) sowie Neubau (Baujahr 2016 oder später) in den Jahren 2019 und 2020 für eine Beispielwohnung mit 80 Quadratmetern und 3 Zimmern im 2. Stock.

Demnach kletterten die Kaufpreise auch in Deutschlands teuerster Stadt München weiter: Nach einem Plus von 10 Prozent kostet der Quadratmeter aktuell 9.970 Euro. Bedeutet: Für eine neu gebaute 80-Quadratmeter-Wohnung mit 3 Zimmer werden fast 800.000 Euro fällig. Hinzu kommen die Kaufnebenkosten. Für viele Familien dürften diese Preise nicht mehr leistbar sein. Wollen sie trotzdem in einen Neubau einziehen, bleibt daher oftmals nur der Weg weit aus der Stadt hinaus.

Immobilienpreise Quelle: immowelt.de

Aber auch in Hannover legten die Preise kräftig zu: Lag der Quadratmeterpreis im jahr 2019 noch bei 3900 Euro, waren im vergangenen Jahr schon 4220 Euro fällig – ein Plus von acht Pr0zent. Neubauwohnungen in anderen Metropolen wie Dresden (3670 Euro), Dortmund (3210 Euro), Essen (3450 Euro) und selbst Leipzig (3450 Euro) waren da deutlich günstiger.

Von NP/ots