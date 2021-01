Hannover

Frankfurt am Main hat es schon. Die Stadt Potsdam auch. Und jetzt hat auch Hannover ein Handbuch für kommunale Aufsichtsräte – mit Hinweisen, Aufgaben, Regeln und vor allem Compliance-Regeln zum Umgang mit dem Amt. Also internen Regelungen etwa zur Verschwiegenheit, aber auch zum Umgang mit Belohnungen oder Geschenken. Das rund 100-seitige Werk hat der Finanzausschuss am Mittwoch einstimmig verabschiedet. Final geht das Handbuch für die kommunalen Aufsichtsräte bei der Stadt Hannover Ende Januar noch durch den Rat – reine Formsache.

„Es ist sinnvoll und richtig, dass städtische Mitarbeiter, sachkundige Bürger und wir als Ratsmitglieder einen Leitfaden haben im Umgang mit einem Aufsichtsratsmandat“, sagt SPD-Finanzexperte Jens Menge. Es sei eine allgemeine Hilfestellung im Umgang mit dem Mandat. Das Buch soll dann nach Verabschiedung durch den Rat jedem Aufsichtsrats-Mitglied in die Hand gedrückt werden. Bislang war es üblich, dass zu Beginn einer jeden Ratsperiode die neuen Mitglieder der Aufsichtsräte eine Schulung bekommen haben – mehr nicht. Rückte jemand nach, war er weitgehend auf sich alleine gestellt. Das ist nun vorbei.

Eine Hilfestellung für die Mandatsträger

Aufsichtsräte stellt die Stadt Hannover unter anderem in den Unternehmen Enercity, Messe AG, beim Flughafen, der Wirtschaftsfördergesellschaft Hannoverimpuls, der Metropolregion und bei städtischen Tochterunternehmen wie Hanova Wohnen und Gewerbe sowie bei der Hannover Hafen GmbH. Das Handbuch richtet sich an alle Aufsichtsratsmitglieder, die ein Mandat durch Wahl, Entsendung oder aufgrund eines Gesellschaftsvertrages wahrnehmen. Dies können die Mitglieder des Rates, sachkundige Bürger, die vom Rat gewählt wurden, sowie (leitende) Mitglieder der Stadtverwaltung sein wie Oberbürgermeister Belit Onay, die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette oder Kämmerer Axel von der Ohe.

„Es dient den Mandatsträgern als Hilfestellung und im Rahmen eines zu treffenden Ratsbeschlusses als Verpflichtung bei der Ausübung der Mandate“, heißt es dazu in der Einleitung.

Von Andreas Voigt