Höchststrafe für C-Jugendspieler

Mit Höchststrafen hat das Kreissportgericht des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) die Ausschreitungen bei der C-Jugendmannschaft der TSV Burgdorf geahndet. „Zwei Spieler sind für ein Jahr vom Spielbetrieb ausgeschlossen worden“, sagt Sportrichter Dennis Jlussi. Die Mannschaft bleibe bis März 2020 gesperrt; inklusive ihres Trainers Peter Kehl. Bei einem dritten TSV-Spieler beließ es das Sportgericht bei einem halben Jahr Sperre. Der Verein muss noch 500 Euro Strafe an den Verband zahlen.

„Das Spiel gegen den FC Lehrte war schlimm, das Spiel gegen den SV Fuhrberg war schlimmer“, erklärte der Sportrichter. Diese Begegnung fand am 10. September, also kurz vor den Tumulten gegen den FC Lehrte (21. September) statt. „Die beiden Spieler der TSV Burgdorf haben einen am Boden liegenden Spieler gegen den Kopf getreten“, sagt Jlussi. Aus diesem Grund habe es die Höchststrafe für Jugendspieler gegeben. Im Erwachsenen-Bereich wären sie dafür vom Verband ausgeschlossen worden. Das Spiel zwischen Burgdorf und Fuhrberg musste abgebrochen werden.

13-Jähriger verletzt

Beim Spiel TSV Burgdorf gegen FC Lehrte wurde ein 13-jähriger Spieler verletzt. Er musste im Kinderkrankenhaus auf der Bult behandelt werden. Es laufen Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Zu den Einzelheiten des Urteils wollte Sportrichter Jlussi nichts sagen, weil die schriftliche Urteilsbegründung den Vereinen noch nicht vorliege.

Mit der Sperre der Burgdorfer Mannschaft dürfte auch ein Integrationsprojekt beendet sein. Viele Spieler haben einen Migrationshintergrund. Trainer Kehl nahm sich ihrer an. Doch die Spieler konnten sich nicht dauerhaft sportlicher Disziplin und Wettbewerbsregeln unterwerfen. Nun will der Verein die prügelnden Spieler ausschließen. Stadt, Verein und Polizei suchen nach Lösungen, um das Jugendproblem in den Griff zu bekommen.

