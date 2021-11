Hannover

Die Polizei fahndet nach Verkehrsrowdys, die in der Nacht zu Sonntag auf der Autobahn 352 für Gefahr gesorgt hatten. Fünf Teilnehmer mutmaßlich eines Hochzeitskorsos zwangen mit ihrer risikoreichen Fahrweise sogar einen Lkw-Fahrer zu einer Notbremsung. 

Die Autos waren auf der A352 in Richtung Dortmund unterwegs, als die Fahrer zwischen dem Parkplatz Bissendorf (Wedemark) und der Anschlussstelle Hannover-Flughafen am Sonntag gegen 3.40 Uhr den Verkehrsfluss massiv behinderten. Die Teilnehmer fuhren Slalom und drosselten gleichzeitig das Tempo auf etwa 40 Stundenkilometer. „Zeitweise brachten sie den Verkehr sogar zum Erliegen“, so Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Nach Angaben eines Zeugen musste ein Lkw-Fahrer deshalb eine Gefahrenbremsung einleiten.

Vier Autos aus Hannover beteiligt

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren fünf Fahrzeuge an dem Korso beteiligt: ein grauer Peugeot 206 aus Limburg-Weilburg sowie ein schwarzer Hyundai Tucson, ein schwarzer Audi A6, ein blauer Seat Ibiza und ein Mercedes Benz CLA. Alle hatten hannoverschde Kennzeichen.

Die Polizei hatte zwar mit mehreren Streifenwagenbesatzungen in der Nacht nach den Korso-Teilnehmern gefahndet. Allerdings konnte niemand mehr gefasst werden. Deshalb sucht die Autobahnpolizei in Garbsen nun Zeugen, die das Geschehen wahrgenommen haben und gegebenenfalls selbst durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden. Hinweise an die Telefonnummer 0511/1098930.

Von Britta Mahrholz