Hochbetrieb am Standesamt Hannover: Am 22.2.22 gaben sich die heiratswilligen Paare dort die Klinke in die Hand. „Happy“ von Pharrell Williams klingt als Konserve aus einem mitgebrachten Lautsprecher und vermischt sich mit dem Hochzeitswalzer, den die anwesende Musikcombo mit Geigen, Akkordeon und Klarinette live spielt.