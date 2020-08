Hochzeit, Geburtstag, Einschulung – welche Feier ist erlaubt? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Hannover

Die Nächte werden wieder kürzer, die Luft wird kühler und die Feiern verlagern sich mehr und mehr in den Innenraum. Was dabei erlaubt ist und was nicht, variiert je nach Bundesland. Welche Regeln gibt es in Niedersachsen während der Corona-Pandemie für Feierlichkeiten? Die NP gibt einen Überblick, die Antworten basieren auf dem Corona-FAQ des Landes Niedersachsen auf seiner Internetseite.

Wann gilt die 50-Personen-Regel?

Sie gilt für Hochzeiten und entsprechende Jubiläen, wie eine Goldende Hochzeit, Beerdigungen, Taufen und Feiern zu religiösen Anlässen. Allerdings gilt auch bei der 50-Personen-Regel, dass in einem Restaurant oder in Gastronomiebetrieben maximal 10 Personen an einem Tisch sitzen dürfen – mit den oben genannten Sonderreglungen. Generell gilt es dabei zu bedenken, dass auch die maximale Teilnehmerzahl nicht alleiniger Schutz gegen eine Ansteckung sein kann. Allein ein Infizierter kann bei solchen Anlässen ebenfalls andere Gäste anstecken. Die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sollte auch bei Feierlichkeiten bedacht werden, zum Schutz der Gesundheit aller. Geburtstage und Einschulungen fallen nicht darunter.

Darf ich die Einschulung in meinem Garten feiern?

Theoretisch ja. Auch wenn die Beschränkung der Personenzahl offiziell nur in der Öffentlichkeit gilt, sollte auch im Privaten auf einen möglichst gleichbleibenden und kleinen Personenkreis geachtet werden. Geltende Hygiene- und Abstandsregeln sollten auch bei Feiern, wie einer Einschulung oder einem Geburtstag, und Zusammenkünften zuhause eingehalten werden. Je Person hat, § 1 Absatz 1 der Verordnung, physische Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zu den Angehörigen des eigenen Hausstandes gehören, auf das Notwendige zu beschränken. Dies ist ein allgemeiner Grundsatz, Behörden können bei unverhältnismäßigen privaten Feiern – sprich, wenn sich zu viele Menschen auf zu engem Raum aufhalten – eingreifen. Generell gilt, je kleiner der zur Verfügung stehende Raum, desto weniger Menschen sollten sich dort versammeln.

Gilt das auch für meine Geburtstagsfeier?

Ja. Auch für eine Feier in der Öffentlichkeit, beispielsweise einem Restaurant, gilt die 10-Personen-Regel mit den oben genannten Ausnahmen bei zwei Hausständen oder Familienangehörigen. Geburtstagsfeiern, auch runde Geburtstag wie ein 50, fallen nicht unter die „besonderen Feiern“, bei denen die 50-Personen-Regel gültig ist.

Was ist mit den anstehenden Erstsemester-Rallyes?

Auch in diesem Fall dürfen sich maximal zehn Personen gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten. Generell gilt in der Öffentlichkeit aktuell die 10-Personen-Regel.

Wie lange sind die derzeitigen Regeln gültig?

Offiziell gilt die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen bis zum 31. August. Allerdings wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung des Corona-Virus weitere Lockerungen bis Mitte September verschoben. Die bestehenden Regeln dauern erstmal bis dahin an.

Von Stella-Sophie Wojtczak