Hannover

Schnee ade – kommt nun das Wasser? Trotz der heftigen Schneefälle der vergangenen Wochen und des nun plötzlich einsetzenden Vorfrühlings mit nicht weniger starkem Tauwetter ist die Gefahr überlaufender Keller laut Auskunft des Niedersächsischer Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) äußerst gering. „Da passiert auch an diesem Wochenende nichts“, ist Sprecherin Bettina Dörr sicher.

Dennoch sind die Pegel der Leine gestiegen. An der Messstelle in Herrenhausen gilt aktuell Meldestufe 2 mit leicht steigender Tendenz. Allerdings hat sich der Anstieg im Vergleich zu den vergangenen Tagen schon stark verlangsamt.

Am Freitagmittag um 12 Uhr lag der Wasserstand bei 451 Zentimetern, drei Tage zuvor waren es noch 174 gewesen. Der Pegel hat sich also seit Dienstag weit mehr als verdoppelt, was an den schmelzenden Schneemassen insbesondere auch aus dem Harz gelegen hat. Allerdings lag der Wasserstand der Leine zuvor auch etwas unter dem mittleren Wasserstand von 170 bei etwa 140 Zentimetern. Das Flussbett hatte also Platz für das Schmelzwasser.

Noch weit von Meldestufe 3 entfernt

Hochwasser in Herrenhausen beginnt ab einem Pegel von 380 Zentimetern mit der Meldestufe 1. „Das ist aber nicht der Rede wert“, sagt NLWKN-Sprecherin Dörr. „Ab Stufe 2 werden manche Wiesen überflutet.“ Die ist in Herrenhausen beim Pegelstand von 420 Zentimetern erreicht. Noch 60 Zentimeter höher beginnt Meldestufe 3. „Ab da laufen die Keller voll.“ Im Moment liegt der Wert ziemlich genau in der Mitte zwischen den Stufen 2 und 3 – und der Anstieg hat sich deutlich verringert. Von Donnerstagmittag bis Freitagmittag betrug er nur noch zehn Zentimeter.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dennoch: Vollständige Entwarnung kann die Behörde nicht geben. Zwar sind die meisten Schneeflächen mittlerweile abgeflossen und die Pegel in weiten teilen Niedersachsens bereits wieder rückläufig. Aber es gibt im Flussgebiet von Aller, Leine und Oker noch immer nicht getaute Schneeflächen, die in diesen Tagen schmelzen werden. Zudem verlagern sich die bisher beobachteten Scheitelwellen stromabwärts in die Mittel- und Unterläufe. Einen möglicherweise erforderlichen Einstau der Fluten in das Hochwasserrückhaltebecken Salzderhelden (Kreis Northeim) kann das NLWKN derzeit noch nicht ausschließen.

Informationen zu den aktuellen Wasserständen und Vorhersagen stehen auf der Internetseite des NLWKN unter www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Start.

Von Andreas Krasselt