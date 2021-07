Hochwasser: Rheinland-Pfalz fordert in Hannover Rettungshubschrauber an

Hannover

Niedersachsen hat den schwer vom Hochwasser getroffenen Ländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Hilfe aus der Luft angeboten. Rettungshubschrauber sind allerdings zurzeit nicht im Katastrophengebiet im Einsatz, so die Sprecherin des Innenministeriums in Hannover, Svenja Mischel: „Bislang wurden noch keine Kräfte entsandt.“ Dabei hatte es in der Nacht zu Donnerstag schon eine Anfrage aus Rheinland-Pfalz gegeben.

Fünf Rettungshubschrauber sind in Niedersachsen im Einsatz. Ein Helikopter ist in Hannover stationiert, die anderen in Wolfenbüttel, Göttingen, Uelzen und Sanderbusch. Rheinland-Pfalz hatte in der Nacht zu Donnerstag explizit nach Rettungshubschraubern mit Seilwinden verlangt, der Menschen am Boden, die in Not sind, aufnehmen kann.

Nur ein Hubschrauber mit Seilwinde

Allerdings verfügt nur die Maschine in Sanderbusch über die geforderte Winde. Der Abzug des Hubschraubers sei aber in der Nacht nicht möglich gewesen, so Mischel, weil er für Notfälle auf den Nordseeinseln gebraucht wurde. Das Ministerium habe dann eine Liste mit flugbereiten Hubschraubern privater Dienstleister aus Niedersachsen, mit denen das Land in Notfällen zusammenarbeitet, weitergeleitet.

Polizeihubschrauber am Flughafen Hannover. Quelle: Schaarschmidt

Neben den Rettungshubschraubern verfügt Niedersachsen über insgesamt vier Polizeihubschrauber. Die Staffel gehört zur Zentralen Polizeidirektion (ZPD) an der Tannenbergallee (List), die Maschinen sind am Flughafen in Langenhagen und in Rastede stationiert, drei sind zurzeit einsatzbereit.

Polizei-Helikopter mit Kameras

„Die Hubschrauber sind mit Wärmebildkameras ausgestattet“, sagt ZPD-Sprecher Karsten Wolff. Damit könnten die Helikopter zwar nachts Menschen finden, die auf der Flucht vor den Wassermassen beispielsweise auf Dächer und Bäume geklettert sind – allerdings haben auch diese Maschinen keine Seilwinden zur Rettung der Betroffenen.

Von Britta Mahrholz