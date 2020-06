Hochstapler zockt bundesweit Flüchtlinge ab

Hildesheim

Mit gebeugtem Haupt und kleinen Schritten betritt Kanan B. (56) Saal 149 im Landgericht Hildesheim. Die Rolle des gebrochenen, kranken Mannes beherrscht er gut. Doch der 2011 eingebürgerte Iraker hat noch mehr drauf. Das hat der Prozess am Freitag gezeigt.

Dem Vater von sechs Kinder wird gewerbsmäßiger Betrug, Missbrauch von Titeln, Urkundenfälschung, Beleidigung, Bedrohung und versuchte gewerbsmäßige Erpressung vorgeworfen. Kurzum: Er soll als falscher Anwalt von Juni 2015 bis September 2018 Flüchtlinge über`s Ohr gehauen haben. Mal habe er sich als Anwalt mit Doktortitel, mal als Professor, mal als Richter, mal als Lehrer ausgegeben, erzählt der Hauptermittlungsführer (45).

Anzeige

Kanan B. war sogar in TV-Nachrichten

Doch wie passt das zusammen? Der Angeklagte wirkt abwesend. Den Saum seiner Jeans hat er etwa 15 Zentimeter umgeschlagen. Kanan B. ist von kleiner Statur, seine Frisur als Halbglatze zu bezeichnen, wäre beschönigend. Nur sein gestutzter grauer Vollbart verleiht ihm eine gewisse Seriösität.

Weitere NP+ Artikel

Doch gegenüber den Flüchtlingen habe er sich als „Bekannter der Bundeskanzlerin“ ausgegeben, erzählt der Kriminalhauptkommissar. Auf einer Demonstration vor dem Brandenburger Tor sprach er als „Jurist und Flüchtlingsexperte“. Ein arabischer Sender berichtete in den Nachrichten darüber. Das Video verschickte er bundesweit als Beleg für seine Bedeutung. Die Rolle als Advokat hat der Hartz-IV-Empfänger wohl überzeugend gespielt. Sozusagen der Felix Krull für Flüchtlinge.

408 Opfer ermittelt

Die Polizei ermittelte 408 Asylbewerber, die Kanan B. „beraten“ hat. Am Ende konnte die Polizei 200 Geschädigte ermitteln. In vielen Fällen habe er für seine „anwaltliche“ Beratung mehrere hundert Euro kassiert. Angeklagt sind 46 Fälle, Schaden 16.810 Euro. Kanan B. habe seinen Klienten versprochen, sie vor der Abschiebung zu bewahren. Seine Kundschaft suchte er sich selbst – auf Demonstrationen, in Flüchtlingsheimen, vor Job-Centern. Die Opfer stammen aus allen Teilen Deutschlands.

Forderten die Flüchtlinge Dokumente und Anzahlungen zurück, sei Kanan B. auch schon mal rabiat geworden, so der Kriminalhauptkommissar. „Dann kommt die russische Mafia“, soll der Angeklagte gedroht haben. Der Ermittlungsführer hat das am eigenen Leibe erlebt. Bei einer Durchsuchung im Hildesheimer „Büro“ von B. am 13. Juni 2018 wurde der Beamte bedroht: „Du wirst schon sehen. Leute aus dem Irak werden Deine Frau und Deine Tochter vergewaltigen, und mehr...“. Der Polizist hat eine Frau und eine Tochter.

Wie krank ist der Angeklagte?

Als der Beamte das erzählt, erwacht Kanan B. aus seiner Lethargie. Mit stechendem, hasserfüllten Blick schaut er den Zeugen an. So ein böser Blick würde jedem Gangsterboss zur Ehre gereichen. Bei der Razzia war ein Spezialkommando dabei. Die Polizei rechnete mit Widerstand. Kanan B. war im sogenannten Ampelmord-Prozess Zeuge. Am Neujahrsabend 2012 hatten zwei Clans einen untreuen Ehemann in Sarstedt (Kreis Hildesheim) liquidiert. Nach dem Urteil gab es Ausschreitungen im und vor dem Landgericht.

Der Angeklagte schweigt vor Gericht. Sein Anwalt will jetzt ärztliche Befunde vorlegen. Sie sollen belegen, dass Kanan B. psychisch krank ist. Es soll auch eine Betreuungsakte über ihn geben. Das würde wiederum zu der Rolle des gebrochenen, alten Mann passen.

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel