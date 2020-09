Hannover

Abschluss und dann? Um sich einen ersten Eindruck über Studiengänge und das Campusleben zu verschaffen, bieten Universitäten und Hochschulen jährlich Hochschulinformationstage (HIT) an – auch die Leibniz-Uni Hannover (LUH). Wegen der Corona-Pandemie sollten Studieninteressierte in einem extra entwickelten Online-Format Montag und Dienstag die zukunftsweisenden Informationen bekommen, die ihnen Klarheit über die nächsten Schritte ins Erwachsenenleben bringen. Eigentlich. Denn nach NP-Informationen sind an beiden Tagen viele Bildschirme dunkel geblieben – und bei den Interessierten viele Fragezeichen.

„Leider gibt es in der Tat die Rückmeldung, dass es bei einigen Videolivechats zu Verbindungsabbrüchen und dadurch auch vereinzelt zu Ausfällen des gesamten Vortrages gekommen ist“, antwortet Mechtild Freiin von Münchhausen, LUH-Sprecherin. „Die Fehler dafür sind für die Veranstalter genauso wie für unsere IT-Experten weder nachvollziehbar noch reproduzierbar.“

LUH-Schätzung: Ein Drittel der Livevorträge hat nicht funktioniert

Die organisierende zentrale Studienberatung schätzt, dass ein Drittel der Livevorträge nicht funktioniert habe. „Es ist sehr ärgerlich und frustrierend für unsere Studieninteressierten, sollten sie ein gewähltes Angebot nicht haben wahrnehmen können“, so die Sprecherin weiter. „Dafür können wir uns an dieser Stelle nur in aller Form entschuldigen.“

Auch aus Sicht der Veranstalter ist es schade: „Denn es fließen in diese Veranstaltungen Ressourcen, Engagement und der Wunsch ein.“ Ziel sei es, zu jeder Zeit ein „hervorragendes, zielführendes und unterstützendes Angebot für unsere Studieninteressierten auch online bereitzustellen“.

Trotz der Probleme habe die Uni von den Referenten aber auch viele positive Rückmeldungen zur Umsetzung des Konzeptes „HIT 2020 online“ bekommen, sagt Freiin von Münchhausen: „Sie haben den Einsatz und die Reichweite des Videochat-Tools als sehr gelungen und komfortabel wahrgenommen.“

Von Jens Strube