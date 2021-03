Hannover

Noch eine Folge der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung: Die Kitas in Hannover bleiben vorerst zu, dafür verzichtet die Stadt Hannover auch im März auf die Betreuungsentgelte in den Kindertageseinrichtungen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor. Grund seien „die unklaren Öffnungsperspektiven“, die sich daraus ergeben, dass die Region als Hochinzidenzkommune eingestuft ist. Der Entgeltverzicht gelte auch für die Notbetreuung.

Der Inzidenzwert muss an drei Tagen unter 100 sinken

Die Stadt verzichtet seit dem 1. Januar 2021 auf die Entgelte in den Kitas. Ab dem 8. März erlaube die neue Corona-Verordnung des Landes es zwar, in Kindertageseinrichtungen einschließlich Kinderhorten den Regelbetrieb eingeschränkt wiederaufzunehmen, Voraussetzung sei aber ein Inzidenzwert von unter 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Da dies zurzeit in der Region Hannover noch nicht erreicht wird, ist der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kinderhorten weiterhin untersagt.

Ausgenommen sei aber die Betreuung in der Tagespflege. Sie erfolge im Regelbetrieb, daher sei gemäß der Corona-Verordnung weiterhin ein Kostenbeitrag zu zahlen.

Rückfragen zur Entgeltpflicht sind telefonisch möglich unter der Servicenummer 05 11/168-4 55 54 oder per Mail an 51.06.1@hannover-stadt.de, beziehungsweise hinsichtlich der Kostenbeitragspflicht in der Tagespflege unter 05 11/168-4 99 00 oder per Mail an 51.06.2@hannover-stadt.de

Von Michael Lange