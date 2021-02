Hochbahnsteige und Ausbau nach Hemmingen: Das sind die größten Bauprojekte im Nahverkehr

51 Millionen Euro investiert die Infra 2021 in das Straßenbahnnetz von Landeshauptstadt und Region. Unter anderem vier Hochbahnsteige werden gebaut, dazu der Ausbau der Stadtbahn nach Hemmingen vorangetrieben.

Barrierefrei. Der Hochbahnsteig am HCC ist seit Ende 2020 in Betrieb. Bei vier weiteren starten die Arbeiten in diesem Jahr. Quelle: Tim Schaarschmidt