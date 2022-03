Linden-Nord

Das hatte es in dieser Sache so noch nicht gegeben: Nach jahrelangem Streit um die Platzierung der geplanten Hochbahnsteige auf der Limmerstraße (Linden-Nord) verteilte Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube ein dickes Lob an die Planer der Region Hannover. „Supergut gelöst“ hätten diese entscheidende Probleme beim geplanten Bahnsteig im Bereich der Leinaustraße. 80 Prozent der Vorschläge aus dem Bezirksrat seien umgesetzt worden, freute sich Grube in der jüngsten Sitzung des Gremiums.

Ursprünglich wollte die Region den Hochbahnsteig zwischen dem Edeka-Markt und der Sparkasse an der Limmerstraße bauen. Dadurch allerdings wäre eine regelrechte Barriere vor der Fahrradstraße Pfarrlandstraße entstanden, die Teil einer wichtigen Verbindung Richtung Nordstadt ist, die im weiteren Verlauf über die Dornröschenbrücke führt. Die Politik im Bezirksrat lief Sturm gegen diese Pläne – und hatte nun Erfolg.

Neuer Bahnsteig keine Barriere mehr vor Fahrradstraße

Bei der von der Region neu vorgestellten Variante soll der Hochbahnsteig im Bereich der heutigen Haltestelle Leinaustraße entstehen. Dadurch kann der Radverkehr wie bisher von der Pfarrlandstraße weiter in Richtung Köthnerholzweg rollen, ohne lange Umwege in Kauf zu nehmen.

Dazu mussten die Planer allerdings einige Probleme lösen. Besonders knifflig war es, die Zufahrt für die Feuerwehr zu gewährleisten. Weil die alten Gebäude entlang der Limmerstraße in der Regel keinen baulichen zweiten Rettungsweg haben, müssen auch die obersten Stockwerke mit einer Drehleiter erreichbar bleiben.

Diese allerdings benötigt viel Platz und würde mit dem über den Gleisen gespannten Oberleitungen der Üstra kollidieren, die die Bahnen mit Strom versorgen. Die Region will die Leitungen deshalb so umbauen, dass sich diese im Brandfall schnell hochklappen lassen.

Gastronomie: Tische und Stühle müssen weichen

Allerdings bringt die neue Hochbahnsteig-Variante auch eine Reihe von Nachteilen mit sich. Zum einen müssten mehrere Bäume gefällt werden. Zum anderen ist es fraglich, ob angrenzende Gastronomiebetriebe noch wie bisher Tische und Stühle vor ihrem Laden aufstellen können. Weil der Hochbahnsteig an beiden Seiten eine Rampe haben soll, wird sich dieser über eine Gesamtlänge von 75 Metern erstrecken. Betroffen sind unter anderem der Bäcker „Linden backt“, die Filiale von „Dean & David“, ein Dönerladen sowie das Blumengeschäft „Unverblümt“.

„Kann für einzelne Unternehmen einschneidend sein“

„Außengastronomie wird man nicht mehr machen können“, räumte auch Markus Knoblich ein, der für die Region die Planungen vorstellte. Ihm sei bewusst, dass dies „für einzelne Unternehmen einschneidend“ sein könne. „Uns bereitet das auch Unbehagen“, erklärte Kai Kaminski von der Stadt Hannover. Allerdings habe man „keine Wahl. Wir müssen den barrierefreien Ausbau der Haltestelle machen“. Deshalb könne man „die Außengastronomie hier nicht retten“.

Auch Bezirksbürgermeister Grube machen die Auswirkungen auf die Geschäfte Sorgen. Allerdings sei die nun vorgestellte Variante „das kleinere Übel“. Gar nicht zufrieden zeigte er sich allerdings mit den Plänen für den Hochbahnsteig im Bereich des Küchengartens. Dort will die Region daran festzuhalten, diesen im Bereich der heutigen Haltestelle zu errichten. Der Bezirksrat hätte Varianten bevorzugt, bei denen der Bahnsteig vor dem Eingang in die Limmerstraße gebaut worden wäre. „Es wird viele Klagen geben“, kündigte Grube an.

Neuer Anlauf: SPD will 700er Bus aus Limmerstraße verbannen

Die SPD wagte einen erneuten Vorstoß, den 700er Bus von Regiobus aus der Limmerstraße zu verbannen. Auch darum wird schon lange gestritten. Aus Sicht von Fraktionschef Matthias Voß hat der Bus in der „Fußgängerzone nichts mehr zu suchen“, sobald die Hochbahnsteige fertig seien.

Aktuell stelle die Verbindung noch eine „barrierearme Alternative“ dar. Durch den Bau der Bahnsteige falle dieses Argument jedoch weg. Abgestimmt wurde über die Pläne der Region allerdings noch nicht. Die Grünen meldeten Beratungsbedarf an.

