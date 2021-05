Hannover

Sie senden uns das Signal für Radio und Fernsehen, erinnern an mittelalterliche Kämpfe, versorgten die Stadt einst mit Wasser: Hannovers Türme prägen das Stadtbild und sind doch meist verschlossen. Die Neue Presse hat sie für eine neue Serie besucht – und atemberaubende Ausblicke sowie spannende Geschichten aus dem Himmel über Hannover mitgebracht.

Die erste Folge startet mit einem der höchsten Gebäude der Stadt: Der Telemax in Groß-Buchholz misst 282 Meter, ersetzte vor 30 Jahren den Fernsehturm in der Innenstadt. Im Innern zeigt ein Pendel an, ob der Turm schwankt – das ist bei starken Wind häufig der Fall. Der Telemax ist der fünfthöchste Turm seiner Art in Deutschland, mit seinem quadratischen Schaft unverwechselbar.

Acht Türme besucht die NP im Laufe dieser wöchentlich erscheinenden Serie. Ingenieure, Historiker und andere Experten erzählen darin die Geschichten hinter den Kolossen. Etwa jene, warum sich einst mehr als 4000 Tonnen Wasser aus dem Wasserturm im Stadtteil Brink-Hafen auf die damalige Stader Chaussee ergossen.

Neben den Reportagen finden Sie auf unserer Internetseite ein großes Multimedia-Paket: Etwa 360-Grad-Fotoaufnahmen und Videos. Zum Einsatz kam unter anderem eine Drohne, die sowohl über den höchsten Turm in Hannover flog, als auch der Statue auf der Waterloosäule nahe kommen konnte. Die Drohne ermöglicht einen Blick auf Hannovers Türme von oben – und sogar in 360 Grad Panoramen.

Sneak Peak: Panorama des Fernsehturms

Über acht Wochen werden die Folgen veröffentlicht – exklusiv für NP+ Abonnentinnen und Abonnenten.

Anmerkung der Redaktion: Für die Drohnenflüge in normalerweise verbotenen Bereichen lagen der Neuen Presse umfassende behördliche Ausnahmegenehmigungen vor.

Von Sophie Peschke