Hannover

Vier junge Väter in der Ratsfraktion – das lässt Hannovers Christdemokraten einen Kurs in Richtung mehr Nachhaltigkeit einschlagen. Fraktionschef Felix Semper hat gerade einen Antrag an den Rat eingebracht: Der soll die Stadtverwaltung auffordern, dafür jedes in Hannover neu geborene Kind, dessen Eltern oder Elternteil zum Zeitpunkt der Geburt einen Baum zu pflanzen.

Auf die Idee gekommen ist Semper nach dem jüngsten Familienzuwachs. Anfang November ist CDU-Parteichef Maximilian Oppelt Vater eines Sohnes geworden. Semper und die Ratsherren Jesse Jeng und Jens Enders haben kleine Töchter, Jeng auch einen Sohn.

„Bäume sind nicht nur elementar für das Stadtklima, sie stehen seit Menschengedenken symbolisch für das Leben“, schreibt Semper in dem Ratsantrag. Ein alter Brauch sei, zur Geburt eines Kindes einen Baum zu pflanzen. „In einer Großstadt ist dies für die meisten nicht möglich, da die wenigsten Familien die entsprechende Fläche zur Verfügung stehen haben.“

Derzeit gibt es Willkommenspakete

Schon jetzt erhalten alle Neugeborenen in Hannover ein Willkommenspaket. Darin finden sich Informationen für die Eltern, eine Übersicht über Angebote für junge Familien, ein kleines Geschenk für das Baby sowie ein Los für eine Zoo-Familienjahreskarte.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Jahr 2020 wurden in Hannover 5748 Kinder geboren. Damit Kinder und junge Familien einen Bezug zu „ihrem“ Baum entwickeln, schlägt die CDU eine Kooperation mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen vor für alljährliche Pflanzaktionen. „Dabei lassen sich die Wichtigkeit von Bäumen und der Stadtwälder vermitteln.“

Von Vera König