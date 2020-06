Bundeswehr-Schornstein erfolgreich gesprengt –Koloss fällt in einem Stück

HANNOVER

Ihn hat niemand mehr gebraucht, und von innen nagte längst der Rost – deshalb hat die Bundeswehr ihren Schornstein des ehemaligen Kesselhauses in der Hauptfeldwebel Lagenstein-Kaserne im Stadtteil Vahrenheide am Sonnabend sprengen lassen. Von der Deutschen Sprengunion, einer Tochterfirma von Abbruchunternehmen Hagedorn mit Firmensitz Gütersloh. Sprengmeister Andre Schewcow verbaute 6,8 Kilo gelatinösen Sprengstoff in den Schornstein wie er allgemein bei größeren Abbrucharbeiten verwendet wird.

VORBEREITUNG: Mitarbeiter der Firma Hagedorn und der Deutschen Sprengunion bringen am Sockel des Schornsteines Schutzfolien an. Quelle: Schaarschmidt

Der 54 Meter hohe Stahl-Beton-Schornstein mit seinen drei aneinandergesetzten Stahlrohren fiel fast punktgenau auf ein vorbereitetes Feld seitlich des Kesselhauses – beim Fallen verrutschte eine Bodenbetonplatte etwas, so dass sich der Fallwinkel leicht verändert habe, wie Sprengmeister Schewcow erklärte. Um 15.13 Uhr fiel der Koloss seitlich in einem Stück zur Seite, die Vorbereitungen hatte die Sprengunion bereits am Donnerstag begonnen. 81 Zünder wurden insgesamt verwendet, mit seinen 35 Zentimetern Wandstärke und den Innenrohren sei das Bauwerk „konstruktiv eine Herausforderung gewesen“, berichtet Sprengmeister Andre Schewcow. Zur Sicherheit hatte das Unternehmen noch Autobahnpolizei und Flughafen von der Sprengung unterrichtet – der Knall war weithin zu hören, der Boden vibrierte in der Umgebung beim Aufschlag des rund 980 Tonnen schweren Riesen-Rohres spürbar.

MIT EFFEKT: Als der Schornstein um 15.13 Uhr zu Boden fiel, vibrierte die Erde in der näheren Umgebung. Quelle: Schaarschmidt

Schornstein raucht seit den frühen 1990ern nicht mehr

Kesselhaus und Schornstein stammen aus den frühen 1970er Jahren, rund 20 Jahre später stellte die Bundeswehr die eigene Versorgung auf Fernwärme um, Gebäude und Schornstein wurden seither nicht mehr benötigt. Während das Kesselhaus für spezielle Ausbildungsübungen für die Feldjäger umgebaut wurde, rauchte der Schornstein nicht mehr – und fiel laut krachend am Sonnabend zu Boden.

Von Andreas Voigt