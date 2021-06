Hannover

Nach drei trockenen Sommern ist der Wald in der Region Hannover und in ganz Niedersachsen angeschlagen, erklärt Mathias Aßmann von den Niedersächsischen Landesforsten. Die Dürre hat dabei vor allem den Schädlingen wie Borkenkäfer und Eichenprozessionsspinner geholfen, die auch in der jetzigen Hitzeperiode wieder angreifen werden – egal ob im Harz oder im Deister.

„Bisher war das Jahr mit dem kühlen und feuchten Mai gut für den Wald“, so Aßmann. Doch das Nass ist bisher nur in die oberen Schichten gedrungen. Deshalb sei die Waldbrandgefahr jetzt wieder sehr hoch. „Wer im Wald unterwegs ist, sollte in den nächsten Tagen die Augen offen halten. Lieber einmal zu oft den Notruf anrufen, etwa wenn man Rauch wahrnimmt.“

„Lieber einmal etwas mehr gießen als immer mal wieder“

Vor allem mit „Fallen und Fällen“ – also dem Aufstellen von Schädlingsfallen und dem schnellen Fällen befallener Bäume – wollen die Forsten dem Wald wieder stärken. Die beste Hilfe kommt aber von oben: „Anders als die meisten Menschen, wünschen wir uns einen nassen und kühlen Sommer.“

Mit Wasser aus dem Schlauch verteidigen dagegen die Gärtner der Stadt und der Herrenhäuser Gärten das Grün derzeit verstärkt gegen die Dürre. „Lieber einmal etwas mehr als immer mal wieder ein bisschen“, sagt Gärtner Ingmar Guldner aus dem Berggarten. Den Tipp gebe er auch für den Garten zu Hause. „Die Wassermenge ist netto die gleiche, aber das Wasser dringt geballt besser bis in die tiefen Schichten vor.“

Von Simon Polreich