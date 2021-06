Hannover

Hitzewelle in Niedersachsen: Während sich die einen über den extremen Sommereinbruch freuen, belastet er die anderen. Laut Chefarzt Thomas Weiss könne sich die Hitze bis hin zum Kollaps auswirken. Und nicht nur auf den Menschen wirken sich die Temperaturen stark aus. Die NP hat bei Wetter-Experten, Landwirten, Gastronomen und Freibadbetreibern umgehört.

Wetter-Experte: „Sonntag sieht gefährlich aus“

Laut Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met ist diese Hitzewelle ungewöhnlich stark: „Wir haben ja laut Kalender sogar noch Frühling“, sagt er im NP-Gespräch, „so hohe Werte sind typisch für Ende Juli oder Anfang August, aber eher nicht für Mitte Juni.“ Demnach könne in den kommenden Tagen mit Rekordwerten für die Jahreszeit gerechnet werden. Dabei sei es überall in Deutschland heiß: „In der Spitze 36 bis 38 Grad“, so der Meteorologe. Am Freitag und am Wochenende werde mit Gewitter gerechnet: „Und die können heftig werden.“ Dort wo sie niedergehen, drohe Hagel, Starkregen und Sturmböen: „Besonders der Sonntag sieht gefährlich aus.“

Ausgenommen seien das Wendland und die Lüneburger Heide, wo es weiter heiß bleibt. Gefährlich könne es aber auch dort werden. Denn: Laut Deutschem Wetterdienst bestehe dort eine besondere Waldbrandgefahr.

Ansturm auf die Freibäder

Abkühlung gefällig? Gegen die aktuelle Hitzewelle hilft ein Sprung ins kalte Wasser. Doch allein dürfte man im Freibad am Wochenende nicht sein. Hannovers Bäder erwarten großen Andrang. „In den letzten Tagen hatten wir an die Tausend Besucher pro Tag im Bad“, sagt Florian Lange, Sprecher des Annabads in Kleefeld. „Bis jetzt mussten wir keine Einlassreduzierung vornehmen, doch am Wochenende könnte es erstmals der Fall sein.“ Auch in Kleefeld rechnet man mit einem hitzebedingten Ansturm. Das Annabad verlangt – anders als die städtischen Bäder – keine Online-terminbuchung.

Eine feste, coronabedingte Einlass-Obergrenze hat man auf dem 26.000 Quadratmeter großen Areal nicht. „Wir schauen, wie es passt. Mehrere Tausend Besucher dürfen rein.“ Von den fünfstelligen Tagesgäste-Zahlen der Vor-Corona-Zeit sei man aber noch weit entfernt. Auch die Stadt rechnet mit „hohem Zuspruch“, teilweise sind die Bäder bereits ausgebucht – wie etwa das Lister Bad, das für Freitag, Sonnabend und Sonntag keine Buchungen mehr zulässt. In den anderen städtischen Bädern, dem Ricklinger Bad, dem Naturbad Hainholz und dem Misburger Bad waren am Donnerstagnachmittag noch Slots fürs Wochenende frei.

Besondere Belastung für Wohnungslose

Die hohen Temperaturen in Hannover sind besonders für wohnungslose Frauen und Männer eine ungewöhnliche körperliche Belastung, die in der prallen Hitze schnell gesundheitsgefährdend werden kann. Deshalb stellt die Marktkirchengemeinde in Hannovers Innenstadt ab Freitag kostenlos Mineralwasser zur Verfügung. „Es ist heiß. Wir bieten einen kühlen Schutzraum und Wasser zu Erfrischung für die Menschen, denen die Hitze am meisten zusetzt“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Das Wahrzeichen der Altstadt öffnet sein Seitenportal derzeit täglich von 13 bis 17 Uhr. Die Mineralwasserflaschen stehen ab Freitag um 13.00 Uhr bereit – so lange der Vorrat reicht.

Volle Biergärten, gute Stimmung

Im Biergarten Bischofshol sitzen die Gäste unter Bäumen im Schatten mitten in der Eilenriede Eckhard Host, Geschäftsführer des Biergartens Bischofshol ist zufrieden: „Endlich ist wieder richtig was los.“ Auch in den anderen Biergärten wird das sommerliche Wetter in vollen Zügen genossen: „Es ist voll“, berichtet Robert Kirchner, Inhaber des Waterloo-Biergartens und der Nordkurve. Die Nordkurve mache nach wie vor nur zu besonderen Events auf, der Waterloo-Biergarten sei besonders zu den „verdächtigen Zeiten“, wie etwa nach Feierabend oder am Wochenende, bei den Temperaturen besonders gut besucht. Eine Reservierung ist in Kirchners Biergärten nicht möglich: „Die Gäste können ja schlecht wie sonst auf Mallorca ihr Handtuch über die Biertischgarnituren hängen.“

Hitzefrei an Schulen

Auch wenn sich einige Schulleitungen mit der Entscheidung in diesem Jahr besonders schwer getan haben, an Schulen wie etwa der IGS List oder der Ricarda-Huch-Schule gab es hitzefrei. Andere Schulen hielten am Unterricht fest: „Nach der langen Zeit des Distanzlernens ist es mir wichtig, dass so viel Unterricht wie möglich wieder in Präsenz stattfindet“, sagte beispielsweise IGS Bothfeld-Schulleiter Rainer Kamphus.

Gesundheitliche Folgen

Laut Mediziner Thomas Weiss kann die Hitzewelle für den menschlichen Körper auch gefährlich werden: „Vor allem für ältere Menschen oder Menschen mit Begleiterkrankungen“, sagt er im NP-Gespräch. Deshalb gilt: Möglichst viel Trinken, eine Kopfbedeckung tragen und Aktivitäten in der prallen Sonne vermeiden.

Stress auf den Höfen

Erst lange kühl, jetzt extrem heiß – dieses Wetter bringt die Landwirte in der Region ins Schwitzen. Und nicht nur die. Auch für die Tiere bedeutet die Hitze enormen Stress. Immer mehr Bauern bauen deshalb ein Kühlsystem in ihre Ställe. „Ventilatoren – so groß wie Flugzeugtriebwerke – sorgen für eine frische Brise über den schattigen Liegeboxen der Kühe und dem Futtergang“, schildert Wiebke Molsen vom Niedersächsischen Landvolk.

„Die extremen Wechsel von kühl-feucht zu trocken-heiß bedeuten auch für die Böden Stress“, sagt Landvolk-Sprecherin Sonja Markgraf. „Bei diesem Wetter leiden alle Pflanzen. Wer kann, beregnet seine Felder – doch nicht jeder hat die entsprechenden Anlagen.“

Auch der Wald leidet

Nach drei trockenen Sommern ist der Wald in der Region Hannover und in ganz Niedersachsen angeschlagen, erklärt Ma­thias Aßmann von den Niedersächsischen Landesforsten. Die Dürre hat dabei vor allem den Schädlingen wie Borkenkäfer und Eichenprozessionsspinner geholfen, die auch in der jetzigen Hitzeperiode wieder angreifen werden – egal ob im Harz oder im Deister. „Bisher war das Jahr mit dem kühlen und feuchten Mai gut für den Wald“, so Aßmann. Doch das Nass ist bisher nur in die oberen Schichten gedrungen. Deshalb sei die Waldbrandgefahr jetzt wieder sehr hoch. „Wer im Wald unterwegs ist, sollte in den nächsten Tagen die Augen offenhalten. Lieber einmal zu oft den Notruf anrufen.“

Vor allem mit „Fallen und Fällen“ wollen die Forsten den Wald wieder stärken. Die beste Hilfe kommt aber von oben: „Anders als die meisten Menschen, wünschen wir uns einen nassen und kühlen Sommer.“ Mit Wasser aus dem Schlauch arbeiten hingegen die Gärtner der Stadt und der Herrenhäuser Gärten. „Lieber einmal etwas mehr als immer mal wieder ein bisschen“, sagt Gärtner Ingmar Guldner aus dem Berggarten. Den Tipp gebe er auch für den Garten zu Hause. „Das Wasser dringt geballt besser bis in die tiefen Schichten vor.“

Von Simon Polreich und Sophie Peschke