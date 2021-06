Hannover

An einem kühlen Ort aufhalten und viel trinken. Die elementaren Dinge, mit denen sich Menschen vor der Hitze schützen sollen, sind Obdachlosen nicht so einfach zugänglich. Weil viele auf Hannovers Straßen lebende Menschen den heißen Temperaturen schutzlos ausgeliefert sind, hat die Marktkirche am Freitag ein Angebot gestartet, das im Ernstfall Leben retten kann. Umgeben von den Kühle spendenden Kirchenmauern wird dort kostenloses Wasser ausgeschenkt. 40 Kisten stellt die Gemeinde für die kommenden Tage bereit.

Auf 3000 schätzt Superintendent Rainer Müller-Brandes die Zahl der wohnungslosen Menschen in Hannover, circa 300 davon leben auf der Straße. „Für sie wird die Hitze zur Gefahr“, weiß das Oberhaupt des evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverbandes. Denn anstatt viel Wasser zu trinken, machen viele Betroffene genau das Gegenteil. Einige Obdachlose – auch das gehört zur Wahrheit – nehmen Flüssigkeit vor allem in Form von Alkohol zu sich. In Verbindung mit den heißen Temperaturen ist das eine fatale Mischung. Weil der Alkohol im Körper schneller und intensiver wirkt, sind häufig Kreislaufprobleme oder gar zur Bewusstlosigkeit die Folge. Zudem entziehen Bier, Wein und Schnaps dem Körper Wasser und Mineralstoffe. „Die Menschen dehydrieren und laufen Gefahr, einen Hitzschlag zu erleiden“, so Müller-Brandes.

Zu wenig Trinkwasser-Brunnen in der City?

Selbst wenn kein Alkohol im Spiel ist, sei es für Obdachlose in der Innenstadt nicht einfach, an frisches Wasser zu kommen. „Jedenfalls nicht ohne Geld“, unterstreicht der Superintendent. Auch die Brunnen, die hier und da in der City sprudeln, liefern längst nicht alle Trinkwasser.

Die Idee, grundsätzlich allen Besuchern Wasser anzubieten, gab es in der Marktkirchengemeinde schon länger. Wegen der angerollten Hitzewelle sah man nun jedoch akuten Handlungsbedarf und orderte spontan 40 Kisten Wasser. „Gern wären wir damit schon am Donnerstag gestartet, aber einen Händler zu finden, der diese Menge vorrätig hat, war gar nicht so einfach“, so Müller-Brandes.

„Das Elend auf den Straßen nimmt zu“

Dass die dicken Mauern der Marktkirche Obdachlosen Schutz vor den Temperaturen bieten, ist nicht neu. Bislang ging es dabei aber um Minus-Temperaturen im Winter. So auch während der Kältewelle Anfang diesen Jahres, als Menschen ohne Dach über dem Kopf hier übernachten durften, was einigen möglicherweise das Leben rettete. Auf der Straße starben allein in diesem Winter mehrere Menschen.

Die Sommer-Aktion ist hingegen eine Premiere – und offenbar auch dringend notwendig. „Das Elend auf den Straßen nimmt zu. Für viele Obdachlose halten sich bei dieser Hitze in der Innenstadt auch, weil es ihr Wohnzimmer ist“, erklärt der Superintendent, der nun hofft, dass das Angebot in der Szene schnell die Runde macht. Ausgabe ist täglich von 13 bis 17 Uhr. Müller Brandes betont, dass auch alle anderen Menschen eingeladen sind: „Als Akt der Gastfreundschaft und Durstlöscher für die Seele.“

