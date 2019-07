Hannover

Alles, was gegen die Hitze hilft, ist gut – und begehrt: Während der Himmler-Hagebaumarkt in der Südstadt Ventilatoren „bevorratet hat“, so ein Mitarbeiter, warnen andere Baumärkte schon vor leeren Regalen. Im vergangenen Jahr waren Ventilatoren zum Teil Mangelware. Wer jetzt noch keinen hat, sollte sich also sputen.

Spaziergänge vorerst eingestellt

Aber nicht zu schnell, denn körperliche Anstrengungen bei der Hitze können besonders für alte und kranke Personen tödlich werden. In den Pflegeheimen ist man jedenfalls darauf eingestellt, einen Blick mehr auf die betagten Senioren zu werfen. „Wenn es zu heiß wird, sagen wir unsere Aktivitäten im Freien ab. Das betrifft auch Spaziergänge“, sagt Elisabeth Markovina, Heimleiterin der Diakovere Altenhilfe Henriettenstift. Wäre der Gang nach draußen doch notwendig, „wenn wir unsere Bewohner zum Arzt begleiten müssen, achten wir auf leichte, luftige Kleidung und das Tragen einer Kopfbedeckung“.

Kühlung mit kaltem Waschlappen

Bettlägerige würden öfter mit einem kalten Waschlappen gekühlt, auch das hilft“, so Markovina. Besonders geschaut werde auf demenzkranke Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit einfach „das Trinken vergessen“. Auf dem Speiseplan würden Suppen und Kaltschalen stehen – also Mahlzeiten mit einem hohen Wassergehalt. Doch auch für die Helfenden muss gut gesorgt werden. „Für die Mitarbeitenden verteilen wir frisches Obst und gelegentlich ein Eis.“

Wasservorräte aufgefüllt

Besondere Beobachtung ist auch in den Krankenhäusern angesagt. Die Wasservorräte werden regelmäßig aufgefüllt – wie im Friederikenstift, „unsere Patienten können sich hier, so oft sie wollen, selbst bedienen“, erzählt Sabine Mischer, Pflegedirektorin der Diakovere Krankenhäuser. Wer nicht aufstehen könne, bekomme Wasser oder Tee ans Bett gebracht. „Zusätzlich fragen wir vor allem bei älteren Patienten immer wieder nach und überprüfen, ob sie genug getrunken haben.“ In den Patientenzimmern werde für ausreichend Lüftung gesorgt, „und wir werfen lieber einmal öfter einen Blick in die Zimmer, ob es allen gut geht“. Das Unternehmen hat sogar eine „Task Force Klimawandel“ ins Leben gerufen, die nach Lösungen suchen soll, die Auswirkungen der Hitze auf Patienten und auch Mitarbeiter abzumildern.

Hotline der Krankenkasse

Die Hitze betrifft natürlich alle. „So schön hochsommerliche Temperaturen für alle Sonnenanbeter und Badefreunde auch sein mögen, können sie den Körper und damit den Kreislauf enorm belasten. Wer dann noch zu wenig trinkt, kann durch die Hitze einen Krampf, einen Kollaps oder einen Schlag bekommen“, sagt Heike Sander, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Niedersachsen und Bremen. Angesichts der Hitzewelle hat die Krankenkasse eine kostenlose Hitze-Hotline rund um die Uhr auch für Nichtmitglieder geschaltet – wer anruft, bekommt Tipps, wie man etwa Kreislaufprobleme in Griff bekommt und welches Trinkverhalten jetzt das Gesündeste ist.

Die Barmer-Hitze-Hotline: 0800 84 84 111

Von Petra Rückerl