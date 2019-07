Hannover

Diese Hitze ist nicht mehr normal: Rekordverdächtige Temperaturen herrschen derzeit im Raum Hannover. Der Deutsche Wetterdienst hat vorsorglich eine Hitzewarnung für die Region herausgegeben, erwartet eine „extreme Wärmebelastung“ für die Menschen. Vielen Arbeitnehmern drängt sich da zurecht die Frage auf: „Muss ich wirklich am Arbeitsplatz bleiben – oder bekomme ich Hitzefrei?“

Die Antwort ist so kurz wie ernüchternd: Nein, es gibt für Beschäftigte grundsätzlich kein Hitzefrei. Auch wenn einige Arbeitgeber selbstständig die Pflicht lockern – wie etwa im Rathaus Pattensen, das am Mittwoch und Donnerstag nachmittags wegen der Hitze geschlossen hat. „Wir gehen davon aus, dass die meisten Bürger bei dieser extremen Hitze ohnehin vermeiden vor die Tür zu gehen“, erklärt Stadtsprecherin Andrea Steding. „Deswegen macht es unter diesen, nicht normalen Bedingungen wenig Sinn, künstlich Öffnungszeiten aufrecht zu erhalten. Zumal der ein oder andere Mitarbeiter vielleicht ohnehin gesundheitliche Schwierigkeiten mit dem Kreislauf hat.“

Arbeitgeber muss Gesundheitsschutz gewährleisten

So löblich diese Sorgfaltspflicht ist, sie wird eher die Ausnahme sein. „Ein automatisches Recht auf Hitzefrei gibt es nicht“, erklärt Matthias Büschking vom Verdi-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen. „Daher ist es sinnvoll, wenn Betriebsrat und Arbeitgeber sich bereits vorbeugend darauf verständigen, welche wirksamen Maßnahmen zur Abhilfe oder Linderung ergriffen werden sollen.“ Lehnt der Arbeitgeber eine Vereinbarung ab, könne der Betriebsrat die Einrichtung einer Einigungsstelle erzwingen, in der über geeignete Maßnahmen im Falle von Hitze verhandelt wird.

Doch auch ohne diese Maßnahmen ist der Arbeitgeber per Gesetz verpflichtet, Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften so einrichten und unterhalten, dass die Beschäftigten gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt sind, als es die Natur der jeweiligen Dienstleistung gestattet (Paragraf 618 BGB). Doch was heißt das in der Praxis? Klar ist: Die Hürde ist hoch. Es reicht nicht, dass die Hitze unangenehm ist, sie muss schon schädlich sein.

Bei welcher Temperatur muss der Arbeitgeber tätig werden?

Genauere Antworten bieten die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättVO) sowie die damit verbundene Arbeitsstättenregel ASR 3.5. Wenn die Außenlufttemperatur über 26 Grad beträgt, sollen beim Überschreiten einer Lufttemperatur im Raum von 26 Grad zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. In Einzelfällen kann es gesundheitsgefährdend sein, bei über 26 Grad zu arbeiten.

Dies ist etwa dann der Fall, wenn schwere körperliche Arbeit zu verrichten ist, besondere Arbeits- oder Schutzbekleidung getragen werden muss, die die Wärmeabgabe stark behindert, oder gesundheitlich Vorbelastete und besonders schutzbedürftige Beschäftigte, wie etwa Jugendliche, Ältere, Schwangere oder stillende Mütter im Raum arbeiten. Grundsätzlich ist der Arbeitgeber hier aber noch nicht verpflichtet, tätig zu werden.

Geeignete Maßnahmen gegen Hitze

„Für den Fall, dass die Temperatur auf über 30 Grad steigt, werden beispielhaft weitere Maßnahmen empfohlen – etwa, dass elektrische Geräte nur noch bei Bedarf betrieben werden, morgens gelüftet wird, Bekleidungsvorschriften gelockert oder geeignete Getränke bereitgestellt werden“, so Büschking weiter. Wenn all das nicht hilft, kann der Arbeitgeber auch die Arbeitszeit an die Witterung anpassen. Dies ist jedoch ein mitbestimmungspflichtiger Tatbestand und nur mit Zustimmung des Betriebsrates möglich.

Erst ab 35 Grad im Büro wird es „ernst“

Erst wenn die Lufttemperatur im Raum 35 Grad überschreitet, ist anzunehmen, dass in diesem Raum nicht mehr gearbeitet werden kann. Das heißt aber nicht automatisch, dass der Arbeitnehmer nach Hause gehen kann, sondern nur, dass in bestimmten Räumen nicht gearbeitet werden darf.

Die Vorschriften der „Technischen Regel Arbeitsstätten“ dient dem Arbeitsschutz und kann dazu führen, dass die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer berechtigt ist, seine Arbeit einzustellen. Trotzdem sollte man keinesfalls einfach nach Hause gehen, sondern das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen oder den Betriebsrat hinzuziehen, damit dieser eventuell noch weitere Maßnahmen ergreifen kann.

„Die Gewerbeaufsichtsämter der Länder sind für die Kontrolle zuständig, sie können verbindliche Anordnungen im Einzelfall erlassen und schließlich in besonders schwerwiegenden Fällen Anlagen und Maschinen auch stilllegen“, so Verdi-Sprecher Büschking.

Selbst aktiv werden: Diese Tipps können helfen

Wenn es schon kein Hitzefrei gibt, sollte man wenigstens versuchen, den eigenen Arbeitsplatz so angenehm wie möglich zu gestalten. Grundsätzlich sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Möglich sind zum Beispiel Kühlschränke, Ventilatoren oder mobile Klimaanlagen – sofern diese nicht den Arbeitsablauf stört oder aus Gründen der Sicherheit problematisch sind, spricht nichts gegen solche Arbeitserleichterungen.

Kleidung: Vorsicht mit Strandlook

Naheliegend ist natürlich auch, sich in der warmen Jahreszeit luftiger zu kleiden. Grundsätzlich darf jeder anziehen, was er will – es gibt jedoch Ausnahmen. Etwa, wenn der Arbeitgeber eine Dienstkleidung vorschreibt und auch zur Verfügung stellt. Auch die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen ist nicht verhandelbar. Sicherheitsschuhe, Kittel, Helme und Ähnliches sind keine Frage der Mode, sondern der Arbeitssicherheit. Schließlich sind auch stets die Üblichkeiten im Betrieb und der jeweiligen Branche zu beachten.

Dennoch spielen kurze Hosen oder Hawaii-Hemden laut Gewerkschaftsjurist Till Bender, den die IG Metall zu diesem Thema befragt hat, immer wieder eine Rolle bei Kündigungsprozessen. So wollte ein Transportunternehmen einen Geldfahrer kündigen, weil er beim Ausfahren Shorts getragen hatte. Für die Kündigung reichte es jedoch nicht: Da der Mann nicht als Mitarbeiter des Unternehmens erkennbar sei, sei ein „negativer Eindruck“ auf Kunden nicht zwingend.

Ebenso wenig reicht der allgemeine Vorwurf einer „urlaubsmäßigen“ Aufmachung für eine Kündigung. Wer zum Mittel der Kündigung greifen will, muss nach Ansicht der Richter sehr genau auflisten, welche stilistischen Fehlgriffe den Mitarbeiter untragbar erscheinen lassen.

Gerichtliche Auseinandersetzungen vermeiden

Aber auch wenn die Kündigung letztlich unwirksam ist – gerichtliche Auseinandersetzungen über modische Fragen sollte man sich ersparen, immerhin steht der eigene Arbeitsplatz auf dem Spiel. Man kann wenig falsch machen, wenn man sich an die betriebliche Üblichkeit hält und in Zweifelsfällen mit dem Arbeitgeber abspricht, was für ihn akzeptabel ist.

Auch der Betriebsrat kann hier vermittelnd wirken und auf eine allseits zufriedenstellende Regelung hinwirken. Erst wenn der Arbeitgeber sich dem Gespräch verweigert und nicht bereit ist, die Sondersituation zur Kenntnis zu nehmen, kann ein Hinweis auf die Arbeitsstättenverordnung, verbunden mit der Androhung von Arbeitseinstellung sinnvoll sein.

Von Simon Polreich