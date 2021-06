Hitzefrei? Hitzefrei! So gehen Hannovers Schulen mit den hohen Temperaturen um

Hannover

Bei mehr als 30 Grad sind die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Wettmar am Donnerstag durch das Wasser des Rasensprengers gelaufen. Schon am Tag zuvor wurden sie durch ihre Lehrerin informiert, Badebekleidung und ein Handtuch mitzubringen. Hitzefrei gibt es an der Grundschule nicht. Doch der Rasensprenger war eine willkommene Abkühlung.

„Bei der Hitze kommen die Schülerinnen und Schüler an ihre Grenzen und ein wenig Abwechslung macht es einfacher, sie danach wieder für den Unterricht zu begeistert“, weiß stellvertretende Schulleiterin Heike Steineke. Deshalb haben die Grundschüler in Wettmar nicht nur die Möglichkeit zum Baden bekommen, sondern sind mit Gutscheinen des Fördervereins auch Eisessen gewesen.„Dieses lockere Zusammensein hat während der Corona-Pandemie genauso gefehlt, wie der Unterricht“, findet Steineke.

Ab ins kühle Nass: Ob in Badekleidung oder Sportsachen – die Schülerinnen und Schüler an der Grundschule Wettmar freuten sich über die Rasensprenger-Aktion. Quelle: Privat

Auch an der Grundschule Thönse stand vor allem die Abkühlung auf dem Stundenplan: „Im Klassenzimmer steht die Luft, weil wir coronabedingt lüften müssen und nicht einfach die Fenster geschlossen halten können“, erzählt Schulleiterin Jeannine Schneider. Deshalb ging es für die Grundschüler nach draußen ins grüne Klassenzimmer: „Im Schatten der Bäume war es auszuhalten“, so Schneider. Besser jedenfalls als beispielsweise auf den Gängen der Schule, auf denen die Kinder wegen der Corona-Pandemie weiterhin ihren Mund-Nasen-Schutz zu tragen haben: „Das ist bei der drückenden Hitze besonders unangenehm.“

Belastung durch Masken an Sophienschule

Mit ähnlichen Problemen kämpfen auch die Lehrkräfte an der Sophienschule. Dort tragen die Lehrerinnen und Lehrer die Masken während des Unterrichts zum Selbstschutz: „Das ist bei der Hitze zweifellos eine Belastung, aber den vollständigen Impfschutz haben wir als Kollegium frühestens in ein paar Wochen erreicht“, teilt Schulleiter Peter Kindermann mit. Hitzefrei gab es an der Sophienschule ebenfalls nicht: „Leicht macht sich keine Schulleitung eine solche Entscheidung über Hitzefrei“, so Kindermann.

Auch an der IGS Bothfeld wurden die Schülerinnen und Schüler trotz Hitze unterrichtet: „Nach der langen Zeit des Distanzlernens ist es mir wichtig, dass so viel Unterricht wie möglich wieder in Präsenz stattfindet“, sagte Schulleiter Rainer Kamphus. Er riet seinen Schülerinnen und Schülern ausreichend zu trinken mitzunehmen und für eine gute Querlüftung in den Klassenzimmern zu sorgen. „Phasen des Unterrichts konnten nach draußen verlagert werden“, sagte er.

„Wir halten durch“

Auch an der Grundschule Kleinburgwedel wird bis zu den Sommerferien der Unterricht durchgezogen: „Wir halten trotz Hitze durch“, sagte Schulleiterin Anna-Marie von Badewitz. Nur so könne der coronabedingte Ausfall in den vergangenen Monaten kompensiert werden: „Dafür haben wir keine Hausaufgaben aufgegeben und den Kindern gesagt, dass sie nach der Schule ein Eis essen gehen sollen“, so von Badewitz.

An einigen Schulen wurde sich hingegen doch für einen früheren Unterrichtsschluss entschieden: An der IGS List und der Ricarda-Huch-Schule bekamen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise hitzefrei. In Garbsen hat das Johannes-Kepler-Gymnasium die Klassen fünf bis zehn bereits um 11.30 Uhr nach Hause geschickt. Jedoch konnten jeweils nur die Klassen fünf bis zehn früher gehen, da es in der Oberstufe kein hitzefrei gibt.

An der Grundschule Wettmar gibt es für die kommenden heißen Tage noch weitere Ideen für einen angenehmeren Unterricht trotz Hitze: „Wir besorgen ganz viel Wassereis und schmeißen unsere Wassermatschanlage an“, verriet Schulleiterin Jeannine Schneider.

Von Sophie Peschke