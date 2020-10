Historisches Museum: Stadt Hannover hat nur Geld für eine Spar-Sanierung

Hannover

Dass es teuer werden würde, war zu befürchten. Zu viele Überraschungen wie krebserregende Stoffe waren bei genaueren Untersuchungen des Historischen Museums gefunden worden. Die Fassade muss erneuert, neue Klimatechnik installiert, die Dauerausstellung auf Vordermann gebracht werden. Wie die Stadt am Freitag im Kulturausschuss mitteilte, wird sie allein eine Teilsanierung des Hauses 17 Millionen Euro kosten. Sie will eine Wiedereröffnung rechtzeitig im Kulturhauptstadtjahr 2025 schaffen.

Insgesamt liegen die Kosten mit 31 Millionen Euro sogar deutlich höher. Weil sich die Stadt das nicht leisten kann, muss sie deutliche Abstriche machen. „Aufgrund der Haushaltssituation haben wir einsparen müssen“, berichtete Julia Büchle, Leiterin für den Hochbau im Gebäudemanagement der Stadt. Teuer wird die Sanierung unter anderem deshalb, weil die Stadt auf rund 2100 Quadratmetern Fläche krebserregendes PCB gefunden hat, das entsorgt werden muss. Der Keller mit den Magazinen ist besonders stark damit verseucht. Losgehen sollen die Arbeiten Ende 2021 und Anfang 2025 abgeschlossen werden.

Neue Dauerausstellung fällt kleiner aus

Im Erdgeschoss soll das Museum vollständig saniert werden. Es bekommt dort ein neues Foyer und Café, und auch Sonderausstellungen sollen dort wieder gezeigt werden. Abstriche muss die Stadt in den Obergeschossen machen. Im ersten Obergeschoss mit der neuen Dauerausstellung werden nur 65 Prozent der geplanten Ausstellungsflächen komplett saniert. Rund 800 Quadratmeter, auf denen es um das Thema Stadtentwicklung gehen sollte, werden 2025 noch nicht wieder zugänglich sein.

Im zweiten Obergeschoss fallen rund 610 Quadratmeter Dauerausstellung zunächst weg. Dort soll allerdings zumindest die Besucherwerkstatt wieder öffnen. Abstriche macht die Stadt dafür bei der Klimatechnik, die erst einmal nicht erneuert wird. Auch Beton und Naturstein der Fassade sowie die Fenster werden im ersten Schritt nicht saniert. Allerdings will die Stadt Sicherheitsglas vor den alten Fenstern anbringen, damit niemand durch diese hindurchstürzt.

Museumsfreunde wollen zügige Komplettsanierung

Bei Sid Auffarth, Bauhistoriker und stellvertretender Vorsitzender des Vereins Freunde des Historischen Museums, stößt das Vorgehen der Stadt auf Unverständnis. „Da ist in 50 Jahren niemand durchgelaufen – und das wird auch künftig nicht passieren“, sagt er. „Weil es sich um ein Baudenkmal handelt, wären bei der Sanierung einige Erleichterungen möglich gewesen“, glaubt Auffarth. Er hätte sich eine zügige Komplettsanierung des Museums gewünscht.

Laut Museumsdirektor Thomas Schwark können einige Flächen jedoch auch deshalb noch nicht 2025 geöffnet werden, weil diese als Lagerraum benötigt werden. „Wir verräumen die Exponate intern“, berichtete er. Eigentlich sollte rechtzeitig für den Umbau ein neues großes Magazin zur Verfügung stehen. Mittlerweile hat die Stadt zwar nach einer Ausschreibung Angebote dafür vorliegen. Allerdings dauert es noch bis mindestens 2023 bis die Räume zur Verfügung stehen. Deshalb die interne Lösung.

Eingrüstet: Räume im Erdgeschoss des Museums. Die Decke entspricht nicht mehr heutigen Sicherheitsstandards. Quelle: Michael Wallmüller

Seit April ist das Historische Museum dicht und wird vor 2025 auch nicht wieder regulär öffnen. Für das Museum keine einfache Situation. Eine komplette Generation Schüler werde aufgrund der langen Schließung keine Hannover-Geschichte mehr in seinem Haus erfahren, warnte Direktor Schwark. Um bis 2025 nicht ganz in Vergessenheit zu geraten, haben sich die Verantwortlichen das Programm „Geschichte unterwegs“ überlegt. „Wir wollen weiter ein Angebot machen und unsere Kunden versorgen“, sagt Jan Willem Huntebrinker, der für das Projekt verantwortlich ist.

Per VW-Bulli soll Geschichte in die Stadtteile kommen

Unterwegs sein will das Historische Museum unter anderem mit einem alten VW-Bulli, Modell T1 aus dem Jahr 1956. Dieser wird in den Stadtteilen mit Mini-Ausstellungen unterwegs sein. Passend zum Thema und Bezirk sollen auch historische Fotos präsentiert werden. Die Mitarbeiter des Museums können aus dem Bus auf das riesige Bildarchiv des Hauses zurückgreifen. Im Bus wird es auch eine Videokabine geben, um Interviews mit den Menschen führen zu können.

Buchen können das Museumsmobil auch Schulen und Horte. Das soll wenigstens teilweise die pädagogische Arbeit ersetzen, die bisher im Museum stattfindet. Auch in Freizeitheimen aber auch in Senioreneinrichtungen will das Museum Präsenz zeigen. „Das ist auch für uns spannend. So kommen wir auch immer mit Zeitzeugen ins Gespräch und kommen auch zu Leuten, die nicht mehr zu uns kommen können“, sagt Huntebrinker.

Mit dem Bulli in die Stadtteile: Finanzdezernent Axel von der Ohe (links) und Museumsdirektor Thomas Schwark zeigen den VW-T1, mit dem das Museum während der Schließung Präsenz zeigen will. Quelle: Tim Schaarschmidt

Workshops und Kindergeburtstage weiterhin möglich

Bis die Bauarbeiten tatsächlich losgehen im Museum, soll es allerdings auch dort noch Veranstaltungen geben. Zum Beispiel sind Workshops geplant. Auch Kindergeburtstage können in dem Haus am Hohen Ufer weiter ausgerichtet werden. Der Beginenturm bleibt ebenfalls für Führungen geöffnet, solange es die Baumaßnahmen zulassen. Als neues Angebot wird es Altstadtführungen geben, die am Historischen Museum starten.

Hannover-Geschichte wollen die Verantwortlichen auch digital präsentieren. Facebook und Instagram nutzt das Museum schon länger. Seit kurzem zeigt es auch Videos auf dem Kanal YouTube. Zudem soll nach und nach Teile der Sammlung auf der Plattform www.museum-digital.de veröffentlicht.

Von Christian Bohnenkamp