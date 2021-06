Historisches Museum Hannover: Umbau wird nicht bis 2025 fertig

Hannover

Eine vom Bund zugesagte Millionenförderung macht es möglich: Das Historische Museum Hannover kann nun doch komplett umgebaut werden. Die vorgesehene Sparsanierung mit schmerzhaften Einschnitten ist vom Tisch. Die Freude darüber wird jedoch getrübt, weil die Stadt ihre Pläne noch einmal überarbeiten musste. Das hat wertvolle Zeit gekostet. Die von der Politik geforderte Fertigstellung rechtzeitig zum Kirchentag 2025 ist wohl kaum zu schaffen.

Am Mittwoch hat die Politik im Bauausschuss den 31 Millionen Euro teuren Umbau einstimmig beschlossen. 13,5 Millionen Euro davon sollen aus einem Förderprogramm des Bundes kommen. Laut dem neuesten Zeitplan der Stadt ist mit dem Abschluss der Arbeiten „frühestens im Jahr 2026“ zu rechnen. Immerhin will sie versuchen, das Erdgeschoss des Hauses am Hohen Ufer „möglichst in 2025“ für den Kirchentag nutzbar zu machen. Sicher ist allerdings auch das nicht.

„Sofortiger Baustart“ heißt für die Stadt Herbst 2022

In der Vorlage, der die Politik zustimmte, war von „sofortigem Baubeginn“ die Rede. Das klingt so, als würde es endlich losgehen im Historischen Museum, das bereits im April 2020 von der Stadt dicht gemacht wurde. Die Dauerausstellung, die neu konzipiert werden soll, ist sogar schon seit 2017 nicht mehr zu sehen. Tatsächlich können nach dem Beschluss jedoch erst die Aufträge für den Umbau ausgeschrieben werden. Mit dem wirklichen Baubeginn rechnet die Verwaltung erst im vierten Quartal 2022.

„Die in Aussicht gestellte Bundesförderung erfordert umfangreiche Vorabstimmungen mit Auswirkungen auf die Terminplanung“, begründet die Stadt die Verzögerungen. Dass bisher baulich noch nichts passiert ist, sorgt für Verärgerung beim Verein der Freunde des Historischen Museums. „Uns ist wirklich völlig unverständlich, warum nicht wenigstens die Schadstoffsanierung bereits in Angriff genommen wurde. Die muss ja ohnehin gemacht werden“, kritisiert Dirk Altwig, der Vorsitzende des Vereins.

Dauerausstellung seit 2017 dicht: „Nicht vermittelbar“

Dass das Erdgeschoss 2025 wieder zugänglich sein soll, sei „das Mindeste“, was die Stadt schaffen müsse. Die neue Dauerausstellung werde dann jedoch immer noch nicht zu sehen sein. „2026 werden bereits zwei komplette Generationen Grundschüler nichts im Museum über Hannovers Stadtgeschichte erfahren haben. Das ist wirklich nicht vermittelbar“, sagt Altwig. Er wundert sich, dass die Stadt viel über eine Belebung der Innenstadt rede, das Historische Museum dabei jedoch offenbar vergesse. „Dabei ist der Umbau auch ein Beitrag zur Belebung der Altstadt, der sowohl für die Gastronomie, als auch den Handel und den Tourismus positive Effekte hätte“, so der Vereinsvorsitzende.

„Ich frage mich, warum wurde das Museum so ruckartig zugemacht – und dann ist nichts passiert“, ärgerte sich auch FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Er räumte allerdings auch ein, dass jetzt „nicht mehr rauszuholen“ war. Die Stadt müsse es „irgendwie möglich machen“, das Museum zum Kirchentag zumindest teilweise zu öffnen. Auch SPD-Fraktionschef Lars Kelich findet es „absolut richtig, sich dafür besonders reinzuhängen“. Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) sicherte das zu. Er betonte die „große Bedeutung“, die das Museum für die Stadtentwicklung in der City habe.

Ohne den Zuschuss des Bundes hätten zunächst nur 65 Prozent der Dauerausstellung umgesetzt werden können. Auch die maroden Fenster wären zunächst geblieben. Selbst die Sparsanierung hätte noch 17 Millionen Euro gekostet. Teuer wird der Umbau des Museums unter anderem, weil die Stadt auf rund 2100 Quadratmetern Fläche krebserregendes PCB gefunden hat, das entsorgt werden muss. Der Keller mit den Magazinen ist besonders stark damit verseucht.

Von Christian Bohnenkamp