Die Cover der Jugend-Buchreihe „Die drei ???“ im Wilhelm-Busch-Museum, Bilder von Nicolas Party in der Kestner Gesellschaft oder das Playmobil-Museum in der Ernst-August-Galerie: Mit einer lokalen Kulturkampagne macht die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) noch bis Ende Januar auf die Ausstellungen in den Museen von Stadt und Umland von Hannover aufmerksam. „Geh’ doch mal wieder ins Museum“, heißt die Kampagne aus Plakaten an öffentlichen Plätzen, Motiven an Litfaßsäulen und Zeitungs-anzeigen, mit der Hannoveranern Lust gemacht werden soll auf einen Museumsbesuch. „Jetzt erwischt es die Kulturhäuser wieder in der Pandemie, dabei sind sie sichere Orte, da die Häuser klimatisiert sind“, sagt HMTG-Chef Hans Nolte. Museen seien für Hannover ganz wichtige Imagefaktoren, die von den Hannoveranern zwar wertgeschätzt würden, aber oftmals auch als alltäglich wahrgenommen würden. Mit der Kampagne wolle man die Menschen dazu anregen, zwischen den Festen und in den Ferien in die Museen zu gehen. Teil der Kampagne sind auch die Häuser im Umland wie das Besucherbergwerk in Barsinghausen, das Luftfahrt Museum Laatzen oder die Schmetterlingsfarm in Steinhude.