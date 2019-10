„Mehr Platz fürs Rad“ fordert der Verkehrsclub für Radfahrer, ADFC. Und hat am Freitag kurzerhand am Steintor die Bushaltespur an der Goethestraße stadtauswärts zum Radweg umfunktioniert – und Fahrstreifen mit Flatterband und Hütchen abgesperrt. Nach fünf Minuten schritt die Polizei ein und unterband die Aktion.