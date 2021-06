Historiker: „Laut Zeitung stand der Endsieg 1944 kurz bevor“

Hannover

Verdrehte Tatsachen, Beschönigungen, Manipulation: Bis zum Schluss glaubte Adolf Hitler an den Endsieg. Und mit ihm viele Deutsche, auch dank gleichgeschalteter Zeitungsmedien und propagandistischer Berichterstattung. So gab es auch in Hannover von 1943 bis 1945 nur noch eine Zeitung, die „Hannoversche Zeitung“ – vom Nazi-Regime kontrolliert, selbstdarstellerisch und beschönigend.

Mit derartigen Zeitungsquellen beschäftigt sich Christian Heppner (57) im Stadtarchiv Hannover. Dort werden seit 1889 vor allem Akten der Stadtverwaltung aufbewahrt. Das rund 18-köpfige Team arbeitet aber auch mit anderen historische Quellen wie beispielsweise mit Tagebüchern, Briefnachlässen oder historischen Zeitungen. Heppner ist Historiker und Archivar. Im NP-Interview erzählt er, wieso Zeitungsquellen wertvoll sind, wie sie archiviert werden und was beim Lesen von Zeitungsseiten aus der Nazi-Zeit unbedingt beachtet werden muss.

Wie werden die Zeitungen im Stadtarchiv aufbewahrt?

Aktuelle Zeitungen binden wir in großen, schweren Bänden ein und lagern diese im Magazin. Ältere, ungebundene Ausgaben werden in Mappen oder in Kartons als lose Blattsammlung gelagert. Die würden nämlich Schaden nehmen, wenn man sie binden würde. Das hat den Grund, dass Zeitungen konservatorisch ein schwieriges Material sind. Sie werden ja nur für den Tagesbedarf produziert, und der Druck ist auf einer minderen Papierqualität, die nicht darauf ausgelegt ist, dass sie lange hält. Aus diesem Grund nutzen wir unsre archivierten Zeitungen auch fast niemals selbst, sondern verweisen alle Besuchenden an die Bibliotheken, wo es die alten Ausgaben meist auf Mikrofilm gibt.

Wie können alte Zeitungsseiten dennoch so archiviert werden, dass sie auch in der Zukunft als Quelle nutzbar sind?

Das Verfahren ist sehr aufwendig, weil Zeitungsseiten sehr empfindlich sind. Zuerst werden Staub und Schmutz, wie z.B. Spinnweben entfernt. Man muss auch darauf achten, ob Schimmel in dem Papier ist. Danach können die einzelnen Blätter mit dünnem Japanpapier unterlegt und dieses mit Leim befestigt werden. Generell sollten bei alten Zeitungen, wie generell bei der Papierrestaurierung, immer nur natürliche Materialien eingesetzt werden. Risse sollten zum Beispiel auf keinen Fall mit Tesafilm zusammengeklebt werden, weil sich der Klebstoff in das Zeitungspapier frisst.

Werden im Stadtarchiv auch einzelne Zeitungsseiten archiviert?

Wir können nicht wissen, wonach die zukünftigen Nutzer und Nutzerinnen des Stadtarchivs fragen werden. Deswegen lohnt es sich für uns nicht, einzelne Zeitungsseiten zu archivieren. Wir sind daran interessiert, ganze Jahrgänge oder zumindest vollständige Monats- oder Quartalsreihen zu archivieren.

In der Zeit von 1943 bis 1945 gab es nur noch eine Zeitung in Hannover: Die „Hannoversche Zeitung“. Die Berichterstattung war vom Nazi-Regime kontrolliert. Die Berichterstattung beschönigte rückte sowohl den Führer als die Kriegserfolge ins rechte Licht. Quelle: Nancy Heusel

Worauf muss geachtet werden, wenn man heute eine Zeitung aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs liest?

Gerade wer heute eine Zeitung aus der NS-Zeit liest, muss die Informationen durch einen Filter der Propaganda-Maßnahmen wahrnehmen. Denn die enthaltenen Informationen spiegeln nicht nur das wider, was die Menschen wissen konnten, sondern genauso gut das, was die Menschen damals eben nicht wissen sollten. Wenn man beispielsweise das Vorwissen über den Zweiten Weltkrieg ausblendet und die Kriegsberichterstattung vom Dezember 1944 in den damaligen Zeitungen liest, dann könnte man den Schluss ziehen, dass der Endsieg kurz bevorstand.

Was für eine Zeitung war die „Hannoversche Zeitung“?

In der „Hannoverschen Zeitung“ wurden ab 1943 mehrere Zeitungen zusammengeführt, während die anderen zwangsweise eingestellt werden mussten: Der Hannoversche Anzeiger, das NS-Blatt Niedersächsische Tageszeitung und auch der Hannoversche Kurier. Arbeiten konnten dort nur linientreue Redakteurinnen und Redakteure.

Woran lässt sich neben Überschriften wie „Der Führer als Tierfreund“ erkennen, dass die Berichterstattung größtenteils Propaganda war?

Wenn man sich das Kriegsgeschehen anschaut, sieht man eine spannende Gratwanderung in der Berichterstattung. Darüber, dass Luftangriffe stattgefunden haben, findet man zum Beispiel in den Zeitungen aus der Zeit erstaunlich wenig. Die Übermacht des Feindes sollte schließlich nicht abgedruckt und dokumentiert werden. Auf der anderen Seite musste die Zeitung aber nutzbringende Informationen für die Bevölkerung bringen und zum Beispiel durchaus darüber berichten, dass die eine oder andere Straßenbahnlinie durch Feindeinwirkung nicht betriebsbereit war. Das ist wirklich spannend daran, wenn man sich heute die alten Zeitungen anschaut.

„Der Führer als Tierfreund“ lautet die Titelzeile dieses Portraits von Adolf Hitler. Berichterstattung über Hannover gab es hingegen wenig: „Weil die Zeitungsmedien vom Machtapparat der Nazis kontrolliert wurden“, weiß Historiker Christian Heppner. Quelle: Nancy Heusel

Die Zeitungsseiten der „Hannoverschen Zeitung“ aus der Nazi-Zeit weisen insgesamt kaum Berichte über und aus Hannover auf. Woran liegt das?

Das muss dem Machtapparat der Nazis und der damit verbundenen Kontrolle über die Zeitungsmedien zugerechnet werden. Vor dem Zweiten Weltkrieg, in der Weimarer Zeit und im Kaiserreich, hat es nämlich Zeitungen ähnlich wie heute, mit einem riesengroßen Lokal-, Kultur- und Sportteil gegeben. Nach dem Kriegsausbruch ist das eingedampft worden. Die Zeitungsredaktionen haben sich dann hauptsächlich des Nachrichtenpools aus Berlin bedient. Das liegt auch daran, dass die Journalisten als Soldaten im Krieg waren und somit gar nicht mehr in den Redaktionen arbeiten konnten.

Inwiefern können aus der damaligen Berichterstattung Rückschlüsse auf das Leben im Zweiten Weltkrieg in Hannover gezogen werden?

Alltagsimpressionen bekommen wir durch Tagebücher und Briefe, aber eben vor allem auch aus der Zeitung. Da finden wir zum Beispiel Informationen darüber, welche Mäntelmode angesagt war oder auch zum Kriegsalltag und der damit verbundenen Mangelwirtschaft. Da bieten zum Beispiel die Kleinanzeigen einige Informationen darüber, wie sich die Menschen versucht haben zu behelfen, etwa mit Tauschmärkten in der Zeitung. Es finden sich also eine Menge Spuren, wie die Menschen ihren Alltag im Zweiten Weltkrieg bewältigt haben.

