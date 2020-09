Hannover

Straßenumbenennungen sind eine emotionale und komplizierte Sache. Erst recht, wenn es um eine Größe wie Paul von Hindenburg geht: Generalfeldmarschall, Reichspräsident – und in dieser Funktion auch der Mann, der 1933 Adolf Hitler auf den Posten des Reichskanzlers hievte. Das wurde dem früheren Ehrenbürger Hannovers zum Verhängnis. 2015 empfahl eine vom Rat eingesetzte Kommission die Umbenennung der Straße. Seitdem wird heftig gestritten. Nun soll – jetzt aber wirklich – ein neuer Name her. Nach der Sommerpause wird darüber der Bezirksrat Mitte entscheiden. Allerdings steht bereits jetzt fest, dass es nicht die letzte Abstimmung zu dem Thema sein wird. Und unzählige hat es schon gegeben.

Viele Jahre hatte Hindenburg in Hannover Ruhe. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte er einige Zeit in der Straße gelebt, die derzeit noch seinen Namen trägt – ehe er 1925 das Amt des Reichspräsidenten der Weimarer Republik antrat. 1934 starb der Generalfeldmarschall. Nicht ohne Stolz sprechen bis heute viele davon, sie lebten im „Hindenburgviertel“, das eigentlich „Zooviertel“ heißt. Eine gute Adresse ist die Straße. Große Villen stehen dort, in denen Kanzleien und Firmen ihren Sitz haben. Den Lärm der Fritz-Behrens-Allee halten große, alte Bäume etwas fern. Der Verkehr hält sich in Grenzen. In das Idyll platzte 2015 die Empfehlung zur Umbenennung.

Kommission: Zentrale Rolle von Hindenburg bei Diktatur-Ausbau

Hindenburg sei „in seinen Grundanschauungen monarchisch und antiparlamentarisch eingestellt“. Er habe „bei der Zerstörung der Republik und beim Ausbau der Diktatur unter einem antisemitischen Regierungsprogramm die zentrale Rolle“ gespielt und alle Maßnahmen mitgetragen, „die am Ende die nationalsozialistische Diktatur ermöglichten“, warf die Kommission Hindenburg vor – und rief damit scharfen Protest bei Anwohnern und Teilen der Politik hervor. Auch im Bezirksrat Mitte entwickelte sich eine hitzige Debatte.

Reichskanzler Adolf Hitler begrüßt Reichspräsident Paul von Hindenburg (rechts) zur Eröffnung des neugewählten Reichstages vor der Potsdamer Garnisonskirche. Quelle: Archiv

Den Anfang einer Endlos-Serie von Abstimmungen machte am 13. Juni 2016 die CDU. Die wollte nach der Kommissionsempfehlung auf Nummer sicher gehen und beantragte „Keine Umbenennung der Hindenburgstraße“. Eine Mehrheit fand sie dafür allerdings nicht.

2018 erster Beschluss zur Umbenennung

Lange schien es, als wollte keine Partei das heiße Eisen Hindenburgstraße anfassen, in der mit gut organisiertem Anwohnerprotest zu rechnen war. 2018 fasste sich jedoch die SPD ein Herz und fand am 20. August dank Unterstützung von Grünen, Linken und einer Ex-Linken eine Mehrheit für eine Umbenennung. Inklusive einer großen Bürgerbeteiligung, in der ein neuer Name gefunden werden sollte. Üblich war das nicht bei Straßenumbenennungen. Selbst die Suche nach einem Nachfolger für Hinrich-Wilhelm-Kopf am Landtag hatte ohne Bürgerbefragung auskommen müssen.

Diesen demokratischen Beschluss hätte die Opposition akzeptieren können. Die CDU, die ihre Niedersachsen-Zentrale in der Straße hat, entschied sich dagegen und setzte – begleitet von Anwohnerprotesten – im September 2018 die Hindenburgstraße erneut auf die Tagesordnung. „Der Beschluss zur Hindenburgstraße wird aufgehoben“, forderte die Fraktion im Bezirksrat. Begründung: Nach der letzten Sitzung des Bezirksrates hätten viele Bürger ihren Unmut über die beabsichtigte Umbenennung mitgeteilt. Einen Monat später wurde die Forderung der CDU jedoch abgelehnt.

SPD verspricht „größte Bürgerbeteiligung “ – doch die fällt klein aus

Am Ende war die Debatte und Abstimmungen damit aber nicht. In der Sitzung im Dezember 2018 forderte die CDU, die „ Bürgerbeteiligung auf den gesamten Stadtteil Zoo auszuweiten“. Einen Monat später wurde das Ansinnen abgelehnt. Die SPD wollte am liebsten eine Befragung ganz Hannovers. Die „größte Bürgerbeteiligung bei einer Straßenumbenennung“, hatte SPD-Fraktionschef Michael Sandow versprochen. Die Petition eines Bürgers aus Springe gegen die Umbenennung nahm die CDU in denselben Sitzungen zum Anlass, erneut die Aufhebung des Beschlusses vom August 2018 zu fordern, scheiterte aber auch damit.

In der Emigration: Lotte-Lore Loebenstein (vordere Reihe, Mitte) mit anderen Kindern im niederländischen Nijmegen. Quelle: Emile den Dunnen (privat)

Im März 2019 wurde darüber abgestimmt, wie die „größte Bürgerbeteiligung“ genau aussehen sollte. Die SPD musste einräumen, dass sie über das Ziel hinausgeschossen war. Nicht ganz Hannover, nicht einmal der ganze Bezirk Mitte oder wenigstens der Stadtteil Zoo sollten befragt werden, weil das „in keinem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand“ stünde, hieß es jetzt. „Genau solche Entscheidungen verantwortungsvoll zu fällen, ist Teil des zugewiesenen Mandats“, verkündete die SPD stolz. Post bekamen daraufhin nur Anwohner und Eigentümer von Gebäuden der Straße. Immerhin durfte jeder Hannoveraner Vorschläge für einen neuen Namen machen.

Die meisten wollen Hindenburg behalten

247 verschiedene Ideen gingen ein. Die meisten, die mitmachten, wollten jedoch schlicht Hindenburg behalten. Von den insgesamt rund 550 Meinungen und Vorschlägen, die die Stadt einsammelte, war Hindenburg knapp dreihundertmal vertreten. Als Favorit der rot-grünen Mehrheit im Bezirksrat gilt jedoch die Loebensteinstraße, benannt nach Lotte-Lore Loebenstein, die nach Sobibor deportiert und dort ermordet wurde. Sie wurde nur zehn Jahre alt und ist damit wohl die jüngste Anwohnerin der Hindenburgstraße, die Opfer des Holocausts wurde. Ebenfalls im Rennen: Die Zooallee.

Über die drei Vorschläge sollte eigentlich schon vor der Sommerpause abgestimmt werden. Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch hatte jedoch rechtliche Bedenken, was das Verfahren betrifft. Das gilt auch für Wilfried Engelke, Vize-Bürgermeister im Bezirk, der bei Stadtbaurat Uwe Bodemann nachhakte. Der versprach den Bedenken nachzugehen – und nun liegt eine Neufassung vor, über die die Politik abstimmen soll. Darin ist nun von einer weiteren „endgültigen Abstimmung“ die Rede, nachdem ein zweites Mal die Anlieger der Straße befragt werden, diesmal zu dem Namen, für den sich die Politik entschieden hat.

Straßenumbenennungen ? Es geht auch schneller...

„Das war ganz klar ein Fehler“, sagt Engelke. Er wolle das Verfahren ja „nicht noch weiter in die Länge ziehen“. Allerdings müsse die Politik die Meinung der Anlieger bei ihrer Entscheidung berücksichtigen. Engelke ärgert sich ohnehin, dass die Loebensteinstraße für die Mehrheit der Favorit ist, obwohl „dieser Name nur ein einziges Mal genannt wurde“ während die Zooallee immerhin 48 mal vorgeschlagen worden sei. Diese „Missachtung des Bürgerwillens“ sei „fast schon absurd“, schimpft Engelke. Die Stadt übrigens bestreitet, dass es einen Fehler gegeben habe. Man habe die Sache nur „der Übersichtlichkeit halber“ erneut dargestellt.

Noch eine Bürgerbefragung also, noch zweimal abstimmen durch die Politik – wenn alles glatt geht. Zum Vergleich: Bei der Umbenennung der Sohnreystraße in der Südstadt in Lola-Fischel-Straße war die Sache nach der Empfehlung der Kommission mit zwei Abstimmungen in rund einem halben Jahr erledigt. Aber die Hindenburgstraße ist eben eine besondere Straße. Und Hindenburg für viele ein besonderer Mann.

Von Christian Bohnenkamp