Hindenburg-Schleuse: Verliert das Baudenkmal seinen Namen?

HANNOVER

Geht es nach dem Willen der Grünen im Stadtbezirksrat Misburg-Anderten, so soll der Name „Hindenburg-Schleuse“ verschwinden. Zwar hat die CDU in diesem Gremium das Thema Umbenennung zur weiteren Beratung in die Fraktion gezogen, doch CDU-OB-Kandidat Eckhard Scholz hat diesen Grünen-Vorstoß nun zu seinem Thema gemacht – und sich öffentlich gegen die Namenslöschung ausgesprochen. „Wir sollten auch bei historisch umstrittenen Persönlichkeiten auf Aufklärung setzen, statt so zu tun als hätte es sie nie gegeben“, so Scholz am Montag.

„Lehne Art, mit der eigenen Geschichte umzugehen, ab“

In der Sitzung des Stadtbezirksrates in der vergangenen Woche hatten die Grünen auch darauf gedrungen, dass das zuständige Wasser-und Schifffahrtsamt (WAS) Braunschweig die Beschilderung „Hindenburg-Schleuse“ vom Gebäude entfernt. Unterstützung hatte die Partei von der SPD erhalten, die CDU im Bezirksrat möchte dies nicht. So wie ihr OB-Kandidat auch: „Ich lehne diese Art, mit der eigenen Geschichte umzugehen, ab. Es ist unsere Verantwortung, das Geschehene aufzuarbeiten und nachfolgende Generationen für die eigene Geschichte zu sensibilisieren. Statt sich mit historischen Persönlichkeiten differenziert und wissenschaftlich auseinanderzusetzen, wollen SPD und Grüne einzelne Kapitel der deutschen Geschichte im öffentlichen Raum einfach tilgen. Ich halte das für einen großen Fehler“, so Eckhard Scholz weiter.

Im Zooviertel wird Hindenburgstraße bereits umbenannt

Zwar sei ihm bewusst, äußerte der OB-Kandidat, dass vor allem kleinere Straßenzüge und Plätze im Zuständigkeitsbereich der Bezirksräte lägen. Doch werde er als möglicher neuer OB Hannovers dort, wo der Rat die Entscheidungsbefugnis habe, deutlich machen, „dass das Umbenennen einzeln herausgepickter Straßen nicht im Interesse der Landeshauptstadt ist.“ Überhaupt werde zurzeit sehr willkürlich entschieden, nach wem keine Straße mehr benannt werden könne. Um den Namen des ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg streiten sich die Parteien schon länger. Im August hatte der Stadtbezirksrat Mitte für das Zooviertel die Umbenennung der Hindenburgstraße beschlossen und sucht seither einen neuen Namen. Dagegen sind allerdings viele Anwohner, auch die CDU und FDP wollen dies nicht.

Zur Galerie Das sind die Kandidaten für das Oberbürgermeister-Amt in Hannover

Eckhard Scholz schlug am Montag in Sachen Hindenburg-Schleuse vor, den Namen zu belassen, am Gebäude aber eine Legende anzubringen, auf der über seine Person, sein Wirken und die Debatten in Hannover informiert werde. Die Schleuse wurde 1928 durch den damaligen Reichspräsidenten eröffnet und nach ihm benannt. Das Wasser-und Schifffahrtsamt nutzt nur die Bezeichnung Schleuse Anderten, das offizielle online-Portal hannover.de beides, Hindenburg-Schleuse und Schleuse Anderten.

Straße „Zur Hindenburgschleuse“ steht nicht zur Diskussion

Im Stadtbezirk Anderten-Misburg gibt es noch die Straße „Zur Hindenburgschleuse“, deren Bezeichnung die Grünen im Stadtbezirksrat aber nicht ändern wollen.

Lesen Sie auch:

Von Andreas Voigt