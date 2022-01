Hilft Ergotherapie bei Long Covid? MHH sucht Teilnehmer für Studie

Hannover

Selbst wenn die Pandemie bald vorüber sein sollte, viele infizierte Menschen werden noch lange unter ihr zu leiden haben. Die Schätzungen, wie viele Patienten von Long-Covid betroffen sind, gehen weit auseinander. Medien schreiben, dass es jeder Siebte (etwa 14 Prozent) betroffen sei. Es ist aber auch bis zu 40 Prozent die Rede.

Die Symptome sind vielfältig: Luftnot, Herzbeschwerden, Müdigkeit, Gedächtnisstörungen, Angst oder auch Diabetes. In jedem Fall wird das Auftreten eines chronischen Erschöpfungszustandes nach einer Covid-19-Infektion die Medizin noch lange beschäftigen. Viele Betroffene werden zumindest vorübergehend berufsunfähig.

Noch Teilnehmer für Long-Covid-Studie gesucht

Bei der MHH beginnt in den nächsten Wochen dazu eine Untersuchung. In der Studie „Ergoloco“ der Klinik für Rheumatologie und Immunologie soll herausgefunden werden, inwieweit Ergotherapie (Verhaltenstherapie) gegen Long-Covid helfen kann. Für die Studie werden noch Teilnehmer gesucht.

„Unser Ziel ist es, eine ergotherapeutische Behandlung für Long-Covid-Betroffene zu entwickeln, die schon länger als drei Monate unter andauernden schwerwiegenden Beeinträchtigungen leiden“, sagt Ärztin Marie Mikuleit.

Welche Vermittlungsmethode ist besser?

Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen unterteilt. In der einen Gruppe werden die Studienteilnehmer in einer Online-Live-Ergotherapie von einer geschulten Kraft angeleitet. Die andere Gruppe muss einfach nur Videos schauen. Nach sechs bis acht Wochen werden die Ergebnisse miteinander verglichen.

Die Studie verfolgt zwei Forschungsziele. Zum einen wollen die Studienleiterinnen sehen, ob die Unterrichtung mittels einer Therapeutin bessere Effekte erzielt als die Anleitung über Videos. Und zum anderen soll festgestellt werden, ob die Ergotherapie hilft, Long-Covid zu überwinden. „Im Fall eines positiven Ergebnisses können wir die Übungen, die zur Genesung beitragen, sofort in die Versorgung der Patienten übernehmen,“ sagt Ärztin Jacqueline Niewolik.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Studie wird vom Bundesforschungsministerium gefördert. Sie dockt an die große Studie „Defeat Corona“, die an der MHH läuft, an. An „Ergoloco“ sind auch die Universitätsmedizin Göttingen und die Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften Braunschweig beteiligt.

Wer an der Studie teilnehmen möchte, kann sich unter www.defeat-corona.de anmelden. Fragen werden unter info@defeat-corona.de beantwortet.

Von Thomas Nagel